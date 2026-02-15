В результате украинской массированной атаки на Кубань пострадали два человека

В результате атаки ВСУ на Краснодарский край госпитализированы два человека

Tекст: Антон Антонов

Кондратьев сообщил в Telegram о массированной атаке киевского режима на регион, которая началась поздно вечером и продолжалась всю ночь. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

По словам Кондратьева, в результате ранены два человека, они были оперативно госпитализированы и получили всю необходимую медицинскую помощь. В поселке Волна возникло несколько очагов возгорания, к их ликвидации привлечены 126 человек и 34 единицы техники, включая силы МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи атака привела к повреждению частного дома: выбиты окна и повреждена система отопления, жителям пообещали помощь в восстановлении имущества. В селе Юровка Анапы повреждена котельная, однако возгорания не произошло. Губернатор поручил максимально быстро восстановить работоспособность объекта теплоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотника на территории поселка Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что город подвергся атаке беспилотников.