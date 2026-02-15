Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.7 комментариев
Is Bankası открыл первое плавучее банковское отделение в Стамбуле
Крупнейший частный банк Турции Is Bankası открыл в Стамбуле первое в стране плавучее отделение на пароме.
Открытие первого плавающего отделения банка Is Bankasi состоялось на пароме, пришвартованном у берега района Каракей, передает РИА «Новости». Паром построен на верфи Стамбула в 2025 году и стал новой городской достопримечательностью: половина его площади занята банковским офисом с двумя банкоматами и зонами ожидания для клиентов. Филиал работает даже в выходные, а сотрудники отмечают, что атмосфера на пароме отличается от привычного офиса благодаря видам на море и горизонт.
На борту также оборудованы кафе и небольшой актовый зал, с палубы открывается вид на Босфор и торговый центр, а рядом часто швартуются круизные лайнеры. По словам представителей банка, отделение создано с расчетом на обслуживание жителей мегаполиса в экстренных ситуациях, в частности при возможном мощном землетрясении, которое прогнозируют ученые.
В случае необходимости паром может быть переоборудован для размещения 13 банкоматов и 300 спальных мест. Банк напомнил, что подобный опыт уже применялся после землетрясений в феврале 2023 года на юго-востоке Турции. Представители пресс-службы также отметили историческую преемственность: сто лет назад, в 1926 году, Is Bankasi уже открывал отделение на судне Karadeniz, которое посетило пятнадцать европейских портов и знакомило европейцев с новой Турецкой Республикой. Теперь плавучее отделение будет периодически менять место стоянки у причалов Босфора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, годовая инфляция в Турции превысила 30%.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы.