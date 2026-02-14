Американист Ордуханян: Заявления Рубио говорят о том, что Трамп не сделал домашнюю работу

Tекст: Андрей Резчиков

«Из уст Марко Рубио, Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и самого Дональда Трампа мы давно слышим мантру о том, что все решено на 90%, но остаются какие-то темы. Понятно, что, с одной стороны, это территориальные вопросы, а с другой – будущего бандеро-нацистского режима. Сейчас обговариваются не условия какого-то мирного договора. Вся эта клика, которая сегодня находится в Мюнхене, беспокоится о собственной безопасности, статусе, о сохранении своих накоплений. Но официально все это выдается за якобы заботу о территориальной целостности Украины», – считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

«Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио. Это лишний раз говорит о том, что Трамп не сделал свою домашнюю работу, о которой президент США говорил в Анкоридже», – добавил собеседник.

Политолог подчеркивает, что обсуждение территориальных вопросов бессмысленно, потому что Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, согласно Конституции РФ, находятся в составе России. Поэтому заявления о ходе переговоров – это фон, попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

«На Западе прекрасно понимают, что Россия не будет менять Конституцию и поэтому обсуждать что-либо в этом направлении бессмысленно. Но не обсуждать это они тоже не могут, потому что решение на условиях России – их стопроцентный проигрыш. Вся их риторика направлена только на то, как оформить этот проигрыш», – пояснил Ордуханян.

В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Вашингтон продолжает прилагать максимум усилий для завершения конфликта на Украине. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам удалось сократить список спорных вопросов, но теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров, намеченных на предстоящий вторник. Состав участников может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

«Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми», – сказал Рубио.

В своем выступлении он также заявил, что ООН оказалась бессильна в решении конфликтов на Украине и в секторе Газа, призвав мировые институты к глубокому реформированию.