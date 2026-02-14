Морж Миша из Владивостока воздушным поцелуем поздравил подругу Лору с праздником

Морж Миша из Владивостока отправил подруге Лоре из Москвы воздушный поцелуй

Tекст: Мария Иванова

Морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке поздравил свою подругу Лору из Москвариума с Днём всех влюблённых, передает Telegram-канал Приморского океанариума.

Миша отправил Лоре воздушный поцелуй и сюрприз – её любимую красную икру, которую специально оформили в форме сердца.

Сотрудники океанариума отметили, что никто не может устоять перед обаянием Миши, его танцем и фирменным пируэтом. «Надеемся, что и Лоре понравится этот нежный знак внимания», – говорится в сообщении.

В свою очередь, Telegram-канал Москвариума сообщил, что Лора начала 14 февраля с поздравления от моржа Миши. Морж действительно отправил воздушный поцелуй и лакомство, которое так любит Лора.

Ранее в субботу Белый дом опубликовал валентинку, на которой Гренландия изображена в форме сердца.

Между тем в Госдуме предложили перепрофилировать День святого Валентина в праздник семьи и традиционных ценностей.