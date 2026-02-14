Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Морж Миша из Владивостока воздушным поцелуем поздравил подругу Лору с праздником
Морж Миша из Владивостока отправил подруге Лоре из Москвы воздушный поцелуй
Морж Миша из Приморского океанариума поздравил подругу Лору из Москвариума с Днём влюблённых, отправив ей воздушный поцелуй и красную икру в форме сердца.
Морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке поздравил свою подругу Лору из Москвариума с Днём всех влюблённых, передает Telegram-канал Приморского океанариума.
Миша отправил Лоре воздушный поцелуй и сюрприз – её любимую красную икру, которую специально оформили в форме сердца.
Сотрудники океанариума отметили, что никто не может устоять перед обаянием Миши, его танцем и фирменным пируэтом. «Надеемся, что и Лоре понравится этот нежный знак внимания», – говорится в сообщении.
В свою очередь, Telegram-канал Москвариума сообщил, что Лора начала 14 февраля с поздравления от моржа Миши. Морж действительно отправил воздушный поцелуй и лакомство, которое так любит Лора.
