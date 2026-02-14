Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Силовики сообщили о гибели военных ВСУ от холода под Новопавловкой
Группа украинских военных, оставшись без эвакуации и поддержки, погибла от холода в районе Новопавловки на стыке ДНР и Днепропетровской области.
Украинские военнослужащие из подразделения ВСУ оказались изолированы в районе Новопавловки, где укрывались в подвалах, ожидая эвакуации, передает РИА «Новости»
Представитель силовых структур рассказал: «Остатки подразделения ВСУ, оставленные без поддержки и связи, прятались по подвалам в районе Новопавловки, надеясь на вывоз с позиций. Эвакуация так и не пришла, и они попросту замерзли насмерть – не получив ни помощи, ни снабжения».
По словам источника, погибшие могли быть военнослужащими 425-го элитного штурмового полка ВСУ «Скала».
Собеседник добавил, что командование не предприняло реальных попыток вывести бойцов из опасной зоны. Украинские военные остались без тепла, продовольствия и боеприпасов, оказавшись полностью отрезанными от снабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные морозы стали оказывать серьезное влияние на ход боевых действий в рамках спецоперации.
Российские силовики нашли тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, на позициях западнее Лимана. Офис Зеленского пытается переложить вину за потерю городов в Донбассе на командиров ВСУ, открывая уголовные дела и запугивая военных.