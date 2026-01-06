Губернатор Филимонов: Вологодскую область атаковали шесть беспилотников

Tекст: Елизавета Шишкова

В ночь с понедельника на вторник в Вологодской области зафиксировали падение шести беспилотников, сообщил губернатор в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в дежурную часть УМВД России по Вологодской области поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона», – заявил Георгий Филимонов. По данным экстренных служб, погибших и раненых нет.

На месте инцидента работают все необходимые оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили за ночь 129 украинских дронов над различными регионами России.

В Липецкой области после падения беспилотника на одном из промышленных объектов произошло возгорание.

В Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже многоквартирного дома, в результате чего погиб один человек.