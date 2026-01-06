После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.0 комментариев
Губернатор Филимонов: Вологодскую область атаковали шесть беспилотников
В ночь на вторник в Вологодской области зафиксировали падение шести беспилотников, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
В ночь с понедельника на вторник в Вологодской области зафиксировали падение шести беспилотников, сообщил губернатор в Telegram-канале.
«Сегодня ночью в дежурную часть УМВД России по Вологодской области поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона», – заявил Георгий Филимонов. По данным экстренных служб, погибших и раненых нет.
На месте инцидента работают все необходимые оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили за ночь 129 украинских дронов над различными регионами России.
В Липецкой области после падения беспилотника на одном из промышленных объектов произошло возгорание.
В Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже многоквартирного дома, в результате чего погиб один человек.