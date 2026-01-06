Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
ПВО за ночь сбила 129 украинских дронов над регионами России
ПВО сбила 129 украинских дронов над регионами России
Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, дроны были уничтожены в период с 23:00 5 января до 7:00 6 января.
В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.
В ночь с пятого на шестое января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает РИА Новости. По данным Минобороны России, наиболее интенсивные атаки были отражены в Брянской области, где сбили 29 дронов, а также в Белгородской и Ярославской областях, где уничтожили 15 и 13 аппаратов соответственно.
В Новгородской области было сбито 10 беспилотников, девять – в Смоленской, по семь – в Курской и Пензенской, по шесть – в Тверской области и Республике Башкортостан, по пять – в Астраханской и Ростовской областях. Также были нейтрализованы четыре дрона над Калужской областью, по два – в Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях.
По одному беспилотнику сбили в небе над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, а также над Татарстаном и Крымом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области произошел пожар на промышленном объекте после падения беспилотника. В Твери в результате атаки БПЛА погиб человек. В Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник.