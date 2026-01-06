  • Новость часаПВО за ночь сбила 129 украинских дронов над регионами России
    Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    6 января 2026, 08:29

    ПВО за ночь сбила 129 украинских дронов над регионами России

    ПВО сбила 129 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

    Дежурные силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, дроны были уничтожены в период с 23:00 5 января до 7:00 6 января.

    В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

    В ночь с пятого на шестое января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает РИА Новости. По данным Минобороны России, наиболее интенсивные атаки были отражены в Брянской области, где сбили 29 дронов, а также в Белгородской и Ярославской областях, где уничтожили 15 и 13 аппаратов соответственно.

    В Новгородской области было сбито 10 беспилотников, девять – в Смоленской, по семь – в Курской и Пензенской, по шесть – в Тверской области и Республике Башкортостан, по пять – в Астраханской и Ростовской областях. Также были нейтрализованы четыре дрона над Калужской областью, по два – в Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях.

    По одному беспилотнику сбили в небе над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, а также над Татарстаном и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области произошел пожар на промышленном объекте после падения беспилотника. В Твери в результате атаки БПЛА погиб человек. В Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник.

    5 января 2026, 12:34
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Армия России взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. В Telegram-канале министерства обороны России, уточнили, что освобождение произошло в ходе операции группировки войск «Север».

    В Минобороны сообщили, что Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов. По информации ведомства, в Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ в районах Мирополье и Садки. На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Волчанских Хуторах и Графском.

    За сутки ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 290 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств. В Донецкой Народной Республике и на Харьковщине группировка «Запад» сообщила о занятии более выгодных позиций и нанесении урона механизированным и штурмовым бригадам противника. Потери ВСУ превысили 180 военнослужащих, уничтожены четыре бронированных машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила позиции на передовой, нанеся потери двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского и других населённых пунктов ДНР. Потери противника составили более 180 бойцов, танк, три бронированных машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

    В свою очередь, группировка «Центр» взяла новые рубежи, поразив живую силу и технику сразу нескольких украинских механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и пехотных бригад, а также частей нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. За сутки в этом районе ВСУ потеряли свыше 350 бойцов, 12 бронированных машин и шесть пикапов.

    «Восточная» группировка продолжила продвижение, поразив силы и технику механизированных и штурмовых подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял более 220 бойцов, бронированную машину и два автомобиля. Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 45 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 объектам, включая предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству и сборке дальних беспилотников и центры подготовки операторов дронов. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 107 тыс. беспилотников, 642 зенитных ракетных комплекса, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 636 машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной техники.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расширение буферной зоны безопасности будет одной из основных задач для властей России.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    5 января 2026, 09:38
    Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник жители Херсона, находящегося под контролем ВСУ, услышали несколько взрывов в разных районах города, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, сегодня утром были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    В сообщении Telegram-канала телеканала говорится: «В Херсоне слышны взрывы».

    Причины и последствия произошедшего пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде районов Николаевской области на Украине произошло отключение электричества после ночных взрывов.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 09:24
    Жительница Грайворона пострадала при взрыве БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотника на город Грайворон Белгородской области ранена женщина, у которой диагностированы баротравма и осколочные ранения лица и кисти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника в Грайвороне Белгородской области, передает РИА «Новости». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, «в городе Грайворон в результате атаки вражеского дрона ранена мирная жительница. Женщину с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ».

    Гладков добавил, что медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Состояние женщины уточняется, подробностей о ее состоянии пока нет.

    В результате взрыва беспилотника были также повреждены автомобиль и остекление частного дома. На месте происшествия работают оперативные службы, которые фиксируют последствия атаки и оказывают помощь местным жителям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре мужчина погиб после сброса взрывчатки дроном на жилой двор в Курской области. Более 100 курских поселков остались без света после атаки БПЛА в воскресенье, 4 января.


    6 января 2026, 03:19
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волховском районе Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Обломки беспилотника упали у деревни Бережки, часть из них оказалась на территорию компрессорной станции. В результате происшествия никто не пострадал, угроза возникновения пожара отсутствует. На месте падения работают сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, сообщил глава региона в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области. Росавиация вводила ограничения на рейсы в петербургском аэропорту Пулково.

    5 января 2026, 21:28
    Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.

    Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.

    Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.

    По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.

    «Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.

    Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

    6 января 2026, 01:19
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащий российской армии Марсель Галиулин с помощью беспилотников уничтожил до 45 боевиков вооруженных сил Украины в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Рядовой Галиулин в ходе освобождения населенного пункта в ДНР уничтожил до 30 бойцов ВСУ с помощью беспилотников, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям российских войск, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что Галиулин провел более 20 вылетов БПЛА и точными сбросами обеспечил захват опорного пункта без потерь среди российских военных. После занятия позиций российскими подразделениями начальник расчета БПЛА продолжил воздушную разведку и выявил подход резерва украинских бойцов, планировавших контратаку.

    Галиулин получил приказ уничтожить противника и в результате нанесенного удара ликвидировал до 15 боевиков и три единицы бронетехники противника. По данным Минобороны, эффективные действия Галиулина привели к значительным потерям ВСУ в живой силе и технике, что вынудило противника отступить. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых рубежах без препятствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    5 января 2026, 22:09
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин также сообщал, что на подлете к Москве был сбит беспилотник. В воскресенье были сбиты более 40 дронов на подлете к Москве.

    6 января 2026, 00:15
    ПВО перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории десяти российских регионов средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Российское Министерство обороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск над Брянской областью был уничтожен 31 дрон, над Ростовской – 11 аппаратов.

    Еще три уничтожены в небе над Белгородской областью, по два – над Волгоградской, Рязанской областями и Московским регионом. Один из беспилотников, сбитых в Московской области, направлялся на Москву. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили 50 дронов в период с 11.00 до 16.00 мск.

    6 января 2026, 01:34
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области введен режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Объявлена опасность БПЛА», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он также предупредил население о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с объявлением режима угрозы БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на территории десяти российских регионов средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотников.

    6 января 2026, 05:03
    В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    В одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    Еще один человек в соседней квартире пострадал. Возникший пожар был полностью ликвидирован силами МЧС.

    «Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь. Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений», – сообщил Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Тверской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона. В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали.

    6 января 2026, 07:44
    «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    «Задействованы все имеющиеся средства поражения, в том числе, тяжелая реактивная артиллерия. Противник отсиживается в обороне и наращивает количество расчетов БПЛА на позициях», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы российские подразделения продвинулись сразу на пяти направлениях и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. Юго-западнее Лимана российские бойцы зачистили участок леса и захватили четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, а экипажи ВКС России нанесли точный авиаудар по пункту дислокации ВСУ.

    В районе Меловое-Хатнее продолжается продвижение по лесополосам возле Двуречанского, авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции ВСУ. На Липцовском направлении изменений нет, но расчеты FPV БПЛА уничтожали средства радиоэлектронной борьбы и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения продолжают бой и продвигаются вглубь региона. Авиация России нанесла точечные удары по тыловым районам ВСУ, уничтожив более десяти пунктов временной дислокации. ВСУ укрепляют оборону, подтягивают дополнительные силы. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись сразу на восьми участках, а в районе Грабовского на четырех и полностью освободили населенный пункт, продвижение составило до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области Украины.

    5 января 2026, 23:54
    Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранение при атаке дрона в Судже

    Настоятель храма протоиерей Шестопалов пострадал в Судже в результате атаки БПЛА

    Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранение при атаке дрона в Судже
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    В результате атаки у священнослужителя диагностировали слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

    Хинштейн отметил, что Шестопалов хорошо известен в регионе: в августе он укрывал и вывозил местных жителей, позже организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи, продолжая ездить в приграничные районы с волонтерскими и духовными миссиями.

    Прошлой весной Шестопалов уже получал ранение при такой поездке. Несмотря на неоднократные просьбы воздержаться от опасных выездов, он продолжает помогать людям на границе. «Батюшку не переделать. Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!» – заявил Хинштейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области в результате удара беспилотника по селу в Рыльском районе пострадал мужчина. Его госпитализировали с травмами.

    5 января 2026, 23:29
    Жертвами атак ВСУ стали двое мирных жителей Белгородской области
    Жертвами атак ВСУ стали двое мирных жителей Белгородской области
    @ Министерство здравоохранения Курской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Очередное горе… В результате террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя», – сообщил Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина после атаки беспилотника погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. В селе Белянка Шебекинского округа дрон поразил частный дом, в результате чего погиб еще один мужчина. Гладков выразил соболезнования семьям погибших.

    Также в Грайвороне после утренней атаки за медицинской помощью обратился 17-летний юноша, он был госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой. В Белянке мужчина был доставлен в больницу с баротравмой и осколочными ранениями плеча и бедра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Грайворон дрон ударил по грузовику возле торгового объекта, и водитель получил ранения. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник также поразил грузовой автомобиль, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.

    6 января 2026, 06:23
    Пожар произошел на промышленном объекте в Липецкой области после падения БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    На одном из промышленных объектов Усманского округа зафиксировано возгорание после падения беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия, говорится в сообщении Артамонова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек. Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области.

    6 января 2026, 08:44
    Боевики ВСУ признались в готовности стрелять по детям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали местному жителю готовностью открыть минометный огонь по детям, завила беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.

    По ее словам, боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали открыть минометный огонь по детям, передает РИА «Новости». Беженка рассказала, что между ее мужем и украинскими военными произошла стычка. Мужчина спросил одного из бойцов ВСУ: «Если вдруг вам будет приказ стрелять по нам снова?». На это боец ответил: «Дадут приказ – будем стрелять». Когда муж напомнил, что среди местных есть дети, военный заявил: «Мне все равно – мне скажут, я буду стрелять, и все», – рассказала женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области. ВСУ ужесточили издевательства над жителями Серебрянки при отступлении. В телефонах украинских военнопленных нашли видео расстрелов автомобилей с гражданскими.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Как США удалось захватить Мадуро

    США утверждают, что не понесли потерь при проведении молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как была подготовлена и проведена эта атака, почему ни армия Венесуэлы, ни охрана венесуэльского лидера не смогли ничего этому противопоставить – и какими будут военно-технические и политические последствия этого преступления для всего мира? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

