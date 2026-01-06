ПВО за ночь сбила 129 украинских дронов над регионами России

ПВО сбила 129 украинских дронов над регионами России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дежурные силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, дроны были уничтожены в период с 23:00 5 января до 7:00 6 января.

В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

В ночь с пятого на шестое января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает РИА Новости. По данным Минобороны России, наиболее интенсивные атаки были отражены в Брянской области, где сбили 29 дронов, а также в Белгородской и Ярославской областях, где уничтожили 15 и 13 аппаратов соответственно.

В Новгородской области было сбито 10 беспилотников, девять – в Смоленской, по семь – в Курской и Пензенской, по шесть – в Тверской области и Республике Башкортостан, по пять – в Астраханской и Ростовской областях. Также были нейтрализованы четыре дрона над Калужской областью, по два – в Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях.

По одному беспилотнику сбили в небе над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, а также над Татарстаном и Крымом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области произошел пожар на промышленном объекте после падения беспилотника. В Твери в результате атаки БПЛА погиб человек. В Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник.