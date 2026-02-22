Переписка Эпштейна раскрыла его интерес к подавляющими волю растениям

Переписка Эпштейна выявила его интерес к подавляющими волю растениям

Tекст: Катерина Туманова

В электронном письме от 3 марта 2014 года, отправленном человеку, идентифицированному как Энн Родригес, Эпштейн написал: «Спроси Криса о моих трубчатых растениях в питомнике», что может указывать на наличие у него растения «Ангельская труба», пишет Daily Mail.

Этот цветущий кустарник, известный как «Дыхание дьявола», содержит скополамин, мощное психоактивное соединение, которое может вызывать серьезные последствия для нервной системы.

Скополамин нарушает работу системы памяти, блокируя ключевые рецепторы в центральной нервной системе. В высоких дозах он может сделать человека внушаемым и почти кататоническим.

В отдельном электронном письме от 27 января 2015 года была указана тема «Скополамин: сильнодействующий наркотик, произрастающий в лесах Колумбии, который убивает свободу воли».

В статье были представлены интервью с предполагаемыми наркоторговцами, описывающими действие вещества. Один из опрошенных говорил, что наркотик может сделать человека покорными: «Вы можете направлять их куда угодно. Они как дети».

В третьем электронном письме, отправленном в 2022 году и озаглавленном «заявление жертвы о последствиях», Джозеф Мансаро описывает предполагаемый инцидент декабря 2014 года, когда, по его словам, его накачали скополамином, тропановым алкалоидом, вырабатываемым различными растениями, включая трубчатые.

В заявлении упоминается скополамин, и автор утверждает, что один из людей, которые его везли, сказал: «Я дал ему очень много этого скополамина!» Далее он описывает потерю памяти и сильную сонливость.

При этом нет никаких доказательств того, что Эпштейн когда-либо употреблял это вещество, и остается неясным, играло ли оно какую-либо роль в его деятельности.

Напомним, в 2019 году финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а в июле того же года он умер в тюрьме, следствие признало это самоубийством. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, их общий объем превысил 3,5 млн файлов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агент финансиста в переписке предлагал подобрать ему сотни украинских девушек для дешевого эскорта. Генпрокурор США Бонди опубликовала список известных фигур по делу Эпштейна. Наследники Эпштейна согласились выплатить 35 млн долларов жертвам насилия.