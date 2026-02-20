Агент Эпштейна предлагал выбрать 400 украинских девушек для дешевого эскорта

Tекст: Мария Иванова

Из изученных файлов следует, что один из агентов Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор около 400 девушек с Украины, при этом подчеркивал, что «в основном это дешевый эскорт», передает РИА Новости.

Девушек обещали подобрать через женщину, связанную с модельными агентствами в Киеве.

В письме от 10 октября 2012 года с темой «Киев» посредник писал Эпштейну: «Что касается Киева… ниже один из ее электронных адресов, у которой около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве. Я только что с ней поговорил, она ждет звонка и покажет всех. Она также ждёт, чтобы мы с вами проверили (девушек) и обсудили будущее сотрудничество».

Обсуждая конкретные агентства, отправитель называл среди «хороших» киевское L-Models, владельцем которого он представил некоего Стаса, а название второго агентства в письме было скрыто. При этом он отмечал, что остальные фирмы небольшие и, по его словам, в основном предлагают дешевый эскорт.

В тех же материалах есть письмо на русском языке от 29 сентября 2011 года с темой «Юля», где содержатся 34 фотографии: на двух снимках – легко одетые девушки с закрытыми лицами, остальные кадры заблокированы для просмотра. В письме автоматически отображалась реклама украинской онлайн-площадки со слоганом «Никогда не покупали в интернете? Лучшее место для покупки онлайн», а неизвестный получатель, пересылая эти материалы Эпштейну, писал, что девушка ему нравится.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а в июле того же года он умер в тюрьме, следствие признало это самоубийством. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, их общий объем превысил 3,5 млн файлов.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, западные элиты из «файлов Эпштейна» спонсируют убийства детей Киевом.

Имя Зеленского упомянуто в материалах дела Эпштейна о торговле людьми на Украине.

Между тем «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц.