Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

Дмитрий Родионов
Будет ли Франция отвоевывать Африку
Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.
Ольга Андреева
Почему зумеры оказались глупее родителей
Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.
Юрий Мавашев
В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума
Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.