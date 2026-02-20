  • Новость часаФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    WSJ: Зеленский приказал разработать план войны еще на три года
    Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    Япония объявила о необходимости кардинально укрепить оборону
    Охрана Алиева избила протестующих в Вашингтоне
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    20 февраля 2026, 11:40 • В мире

    Утечка о натовских летчиках на Украине имеет скрытую подоплеку

    @ Tech. Sgt. Mikayla Gibbs/.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Борис Джерелиевский

    В который раз – теперь уже через утечку в специализированной европейской прессе – подтверждаются сведения о том, что F-16 на Украине пилотируют натовские боевые летчики. Какие специфические задачи выполняют эти люди в кабинах натовских истребителей и какую скрытую подоплеку имеет сам факт подобных публикаций?

    Истребителями F-16 Fighting Falcon на Украине управляют граждане США и Нидерландов, сообщает французское издание Intelligence Online. СМИ указывает, что в составе ВВС Украины сформирована «засекреченная» эскадрилья F-16, в которую входят украинские, американские и голландские пилоты.

    В ВСУ иностранные пилоты не значатся и, соответственно, должностей там не занимают. При этом они подписали краткосрочные контракты с возможностью продления. Скорее всего, с некой организацией, выступающей в роли подрядчика. Если учитывать требования конспирации – это, скорее всего, не ЧВК, а какая-то гражданская структура, связанная с авиацией и, возможно, созданная специально под данную задачу. Она же, по всей видимости, берет на себя выплаты пилотам или их семьям в случае увечья или гибели.

    Издание сообщает, что иностранные пилоты имеют серьезный опыт. Американцы являются ветеранами боевых действий на Ближнем Востоке и в Афганистане, голландцы «обучались в европейских школах» – и хотя у них нет боевого опыта, имеют много часов летной практики.

    Первые сообщения о том, что F-16 будут пилотировать иностранцы, появились еще до поставки истребителей на Украину. В частности, французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр предполагал, что летным составом поставляемые рядом стран НАТО истребители обеспечат западные ЧВК. «В мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International – военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16... Эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине», – говорил эксперт.

    По мнению французского эксперта, иностранцев придется привлекать потому, что есть серьезные проблемы с подготовкой украинских пилотов, которые плохо знают английский и не могут управляться с цифровым интерфейсом западного стандарта. Единственное, что смогли сделать украинские летчики, – это осуществить перелет на F-16 с базы на базу в Европе.

    Конечно, использование натовских пилотов на Украине – не открытие. Еще в 2023 году летчик российского истребителя-бомбардировщика Су-34 рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, что самолеты ВВС Украины пилотируют натовские наемники. Тогда речь шла об использовании МиГ-29 еще советского производства. Но с получением Украиной многоцелевых F-16 ситуация только усугубилась: за такое короткое время сложно подготовить по-настоящему серьезного боевого летчика.

    В любом случае украинский летный состав в кабинах F-16 должен присутствовать, хотя бы для набора опыта. А дополнительные иностранцы нужны не только потому, что обученных украинских летчиков не хватает, но и ровно по той же причине – получения опыта реального боевого применения западных истребителей в противостоянии с российскими ВКС. В частности, идет проверка западных систем против новейших российских ПВО и средств РЭБ, а также изучение возможностей потенциального противника и применяемой им тактики.

    Украинские летчики, даже если и согласятся на сбор таких сведений, для них эта миссия не будет иметь первостепенного значения. То же самое относится и к летчикам-отставникам, чья лояльность нанявшей их ЧВК гораздо выше, чем вооруженным силам, из которых они уволились. Таким образом, в эскадрилье находятся, скорее всего, действующие военнослужащие ВВС США и Нидерландов.

    В армиях стран НАТО имеется особая возможность, именуемая Inter-service transfer, предполагающая временное «увольнение» или перевод в резерв на время заключенного контракта с ВС третьей страны или ЧВК.

    Формально на этот период военнослужащий становится «отставником», и обвинить его страну в участии в боевых действиях нет оснований. После завершения контракта он восстанавливается на прежней должности или получает повышение. Чаще всего ему сохраняется денежное содержание на время пребывания «в отставке». Данная программа используется не только для негласной поддержки иностранных режимов и сбора военной информации. Командование заинтересовано в приобретении ценнейшего боевого опыта своими подчиненными и потому поощряет такие «увольнения», в реальности являющиеся длительными командировками.

    Пока что в ВВС Украины F-16 и французский «Мираж 2000» используются главным образом в рамках задач ПВО. С их помощью Украина пытается перехватить крылатые ракеты и сбивать «Герани» и «Герберы» ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM, которые дороже сбиваемых дронов в 36 раз (стоимость этого американского боеприпаса 1,1 млн долларов США против 30 тыс. долларов, в которые западные источники оценивают БПЛА). В условиях катастрофического дефицита ракет к ЗРК и нехватки более экономичных систем ПВО приходится применять и такие способы.

    Казалось бы, наличие опытных экипажей F-16 открывает возможности и для решения других задач – нанесения бомбо-штурмовых ударов по позициям наших войск и объектам в тактическом тылу. Но российская ПВО и наши летчики-истребители делают такие вылеты смертельно опасными. В частности,

    успешное применение пилотами Су-30СМ2 и Су-35С ракет «воздух – воздух» Р-37М на дистанциях 160-220 км не оставляет шансов F-16.

    Хотя дальность основной ракеты «воздух – воздух» для этого самолета AIM-120D определяется в 185 км в наиболее благоприятных условиях, в реальности эта ракета способна действовать для поражения активно маневрирующей цели лишь на дистанциях до 140-150 км. То есть возможность дальнего боя с нашими истребителями Су-30СМ2 и Су-35С, МиГ-31 и Су-57 для него практически исключена – он будет уничтожен, еще не выйдя на дистанцию действенного огня своего бортового оружия.

    И это, кстати, одно из практических «открытий», сделанных в ходе СВО. Довольно безрадостных для американцев, если учесть, что AIM-120D/D-3 сегодня самая дальнобойная ракета «воздух – воздух» в их арсенале, используемая также на F-35. Но это, конечно, лучше знать заранее, и теперь они, наверное, интенсифицируют работы по введению в строй перспективных ракет AIM-260 JATM.

    Во всей истории с публикацией в Intelligence Online едва ли не главным вопросом является: с какой целью она вообще появилась? Для чего французам вскрывать тайны своих союзников?

    По всей вероятности, эта утечка имеет политическую подоплеку.

    Французское издание самим фактом такой утечки стремится подчеркнуть роль США в использовании F-16 киевским режимом. Наемник-пилот современного истребителя радикально отличается от наемника-пехотинца, который поехал куда захотел, заключил контракт с кем захотел, взял винтовку и пошел. Пилот является хотя и важной, но не самой значительной частью боевой авиационной инфраструктуры. Он, по сути, лишь наконечник копья, последнее звено, для работы которого нужно решить вопросы базирования, логистики, технического обслуживания, ремонта и, наконец, разведывательного обеспечения боевой работы. Это если не считать ПВО и контрразведки, осуществляющих прикрытие мест базирования и аэродромов подскока.

    Вся эта система функционирует на Украине с непосредственным участием США. Если еще можно предположить, что регламентное обслуживание осуществляют польские или румынские техники, то инженеры вооружения и связи – американцы, и самолеты ДРЛО, летающие над Черным морем или над территорией Польши и дающие целеуказания F-16 ВВС Украины, – американские. Так что пилоты-американцы, вне зависимости от своего статуса, не смогли бы воевать на стороне киевского режима без одобрения своих властей.

    Едва ли у России есть заблуждения насчет искренности наших контрагентов и истинного положения дел, но публичная констатация участия США на стороне ВСУ ставит под сомнение претензии Вашингтона на роль миротворца и ограничивает для него пространство политического маневра. Чего, вероятно, и стремилось добиться французское издание, особенно в контексте идущих дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном.

    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    Названы причины частой смены премьеров Британии
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    Драко Малфой неожиданно стал главным символом Нового года в Китае
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Утечка о натовских летчиках на Украине имеет скрытую подоплеку

    В который раз – теперь уже через утечку в специализированной европейской прессе – подтверждаются сведения о том, что F-16 на Украине пилотируют натовские боевые летчики. Какие специфические задачи выполняют эти люди в кабинах натовских истребителей и какую скрытую подоплеку имеет сам факт подобных публикаций? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

