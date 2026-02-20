Tекст: Борис Джерелиевский

Истребителями F-16 Fighting Falcon на Украине управляют граждане США и Нидерландов, сообщает французское издание Intelligence Online. СМИ указывает, что в составе ВВС Украины сформирована «засекреченная» эскадрилья F-16, в которую входят украинские, американские и голландские пилоты.

В ВСУ иностранные пилоты не значатся и, соответственно, должностей там не занимают. При этом они подписали краткосрочные контракты с возможностью продления. Скорее всего, с некой организацией, выступающей в роли подрядчика. Если учитывать требования конспирации – это, скорее всего, не ЧВК, а какая-то гражданская структура, связанная с авиацией и, возможно, созданная специально под данную задачу. Она же, по всей видимости, берет на себя выплаты пилотам или их семьям в случае увечья или гибели.

Издание сообщает, что иностранные пилоты имеют серьезный опыт. Американцы являются ветеранами боевых действий на Ближнем Востоке и в Афганистане, голландцы «обучались в европейских школах» – и хотя у них нет боевого опыта, имеют много часов летной практики.

Первые сообщения о том, что F-16 будут пилотировать иностранцы, появились еще до поставки истребителей на Украину. В частности, французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр предполагал, что летным составом поставляемые рядом стран НАТО истребители обеспечат западные ЧВК. «В мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International – военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16... Эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине», – говорил эксперт.

По мнению французского эксперта, иностранцев придется привлекать потому, что есть серьезные проблемы с подготовкой украинских пилотов, которые плохо знают английский и не могут управляться с цифровым интерфейсом западного стандарта. Единственное, что смогли сделать украинские летчики, – это осуществить перелет на F-16 с базы на базу в Европе.

Конечно, использование натовских пилотов на Украине – не открытие. Еще в 2023 году летчик российского истребителя-бомбардировщика Су-34 рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, что самолеты ВВС Украины пилотируют натовские наемники. Тогда речь шла об использовании МиГ-29 еще советского производства. Но с получением Украиной многоцелевых F-16 ситуация только усугубилась: за такое короткое время сложно подготовить по-настоящему серьезного боевого летчика.

В любом случае украинский летный состав в кабинах F-16 должен присутствовать, хотя бы для набора опыта. А дополнительные иностранцы нужны не только потому, что обученных украинских летчиков не хватает, но и ровно по той же причине – получения опыта реального боевого применения западных истребителей в противостоянии с российскими ВКС. В частности, идет проверка западных систем против новейших российских ПВО и средств РЭБ, а также изучение возможностей потенциального противника и применяемой им тактики.

Украинские летчики, даже если и согласятся на сбор таких сведений, для них эта миссия не будет иметь первостепенного значения. То же самое относится и к летчикам-отставникам, чья лояльность нанявшей их ЧВК гораздо выше, чем вооруженным силам, из которых они уволились. Таким образом, в эскадрилье находятся, скорее всего, действующие военнослужащие ВВС США и Нидерландов.

В армиях стран НАТО имеется особая возможность, именуемая Inter-service transfer, предполагающая временное «увольнение» или перевод в резерв на время заключенного контракта с ВС третьей страны или ЧВК.

Формально на этот период военнослужащий становится «отставником», и обвинить его страну в участии в боевых действиях нет оснований. После завершения контракта он восстанавливается на прежней должности или получает повышение. Чаще всего ему сохраняется денежное содержание на время пребывания «в отставке». Данная программа используется не только для негласной поддержки иностранных режимов и сбора военной информации. Командование заинтересовано в приобретении ценнейшего боевого опыта своими подчиненными и потому поощряет такие «увольнения», в реальности являющиеся длительными командировками.

Пока что в ВВС Украины F-16 и французский «Мираж 2000» используются главным образом в рамках задач ПВО. С их помощью Украина пытается перехватить крылатые ракеты и сбивать «Герани» и «Герберы» ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM, которые дороже сбиваемых дронов в 36 раз (стоимость этого американского боеприпаса 1,1 млн долларов США против 30 тыс. долларов, в которые западные источники оценивают БПЛА). В условиях катастрофического дефицита ракет к ЗРК и нехватки более экономичных систем ПВО приходится применять и такие способы.

Казалось бы, наличие опытных экипажей F-16 открывает возможности и для решения других задач – нанесения бомбо-штурмовых ударов по позициям наших войск и объектам в тактическом тылу. Но российская ПВО и наши летчики-истребители делают такие вылеты смертельно опасными. В частности,

успешное применение пилотами Су-30СМ2 и Су-35С ракет «воздух – воздух» Р-37М на дистанциях 160-220 км не оставляет шансов F-16.

Хотя дальность основной ракеты «воздух – воздух» для этого самолета AIM-120D определяется в 185 км в наиболее благоприятных условиях, в реальности эта ракета способна действовать для поражения активно маневрирующей цели лишь на дистанциях до 140-150 км. То есть возможность дальнего боя с нашими истребителями Су-30СМ2 и Су-35С, МиГ-31 и Су-57 для него практически исключена – он будет уничтожен, еще не выйдя на дистанцию действенного огня своего бортового оружия.

И это, кстати, одно из практических «открытий», сделанных в ходе СВО. Довольно безрадостных для американцев, если учесть, что AIM-120D/D-3 сегодня самая дальнобойная ракета «воздух – воздух» в их арсенале, используемая также на F-35. Но это, конечно, лучше знать заранее, и теперь они, наверное, интенсифицируют работы по введению в строй перспективных ракет AIM-260 JATM.

Во всей истории с публикацией в Intelligence Online едва ли не главным вопросом является: с какой целью она вообще появилась? Для чего французам вскрывать тайны своих союзников?

По всей вероятности, эта утечка имеет политическую подоплеку.

Французское издание самим фактом такой утечки стремится подчеркнуть роль США в использовании F-16 киевским режимом. Наемник-пилот современного истребителя радикально отличается от наемника-пехотинца, который поехал куда захотел, заключил контракт с кем захотел, взял винтовку и пошел. Пилот является хотя и важной, но не самой значительной частью боевой авиационной инфраструктуры. Он, по сути, лишь наконечник копья, последнее звено, для работы которого нужно решить вопросы базирования, логистики, технического обслуживания, ремонта и, наконец, разведывательного обеспечения боевой работы. Это если не считать ПВО и контрразведки, осуществляющих прикрытие мест базирования и аэродромов подскока.

Вся эта система функционирует на Украине с непосредственным участием США. Если еще можно предположить, что регламентное обслуживание осуществляют польские или румынские техники, то инженеры вооружения и связи – американцы, и самолеты ДРЛО, летающие над Черным морем или над территорией Польши и дающие целеуказания F-16 ВВС Украины, – американские. Так что пилоты-американцы, вне зависимости от своего статуса, не смогли бы воевать на стороне киевского режима без одобрения своих властей.

Едва ли у России есть заблуждения насчет искренности наших контрагентов и истинного положения дел, но публичная констатация участия США на стороне ВСУ ставит под сомнение претензии Вашингтона на роль миротворца и ограничивает для него пространство политического маневра. Чего, вероятно, и стремилось добиться французское издание, особенно в контексте идущих дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном.