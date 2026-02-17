  • Новость часаСамолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    10 комментариев
    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов в F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (17)
    16 февраля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби из-за обсуждения вопросов безопасности, которые касались военных, а в Женеве делегация будет расширенной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Помимо помощника президента Владимира Мединского, в состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, передает РИА «Новости».

    Песков уточнил, что Мединский ранее не участвовал в переговорах в Абу-Даби, поскольку обсуждались вопросы безопасности, касающиеся исключительно военных.

    Он также отметил, что члены делегации получают детальные инструкции от президента России накануне вылета в Женеву. На вопрос о контактах Владимира Путина с переговорщиками Песков подчеркнул: «Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками».

    В Женеве 17 февраля одновременно планируются переговоры по Украине и Ирану, причем ООН и Швейцария не участвуют в них напрямую.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается прибытие остальных делегаций до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (4)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

    Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.

    «На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

    Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

    В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

    С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

    14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

    Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    Комментарии (6)
    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    Комментарии (7)
    16 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

    В Белгородском округе в результате атак 15 дронами, из которых 12 были сбиты или подавлены, в селе Никольское пострадал мужчина, его госпитализировали, поврежден автомобиль. В селе Драгунское поврежден объект инфраструктуры, в селе Таврово – четыре автомобиля, частный дом, две постройки и линия электропередачи.

    В Борисовском округе по ряду населенных пунктов совершены атаки пятью дронами, два из которых сбиты, в хуторе Никольский поврежден автомобиль. Над Валуйским округом сбит дрон, повреждений нет. В Волоконовском округе FPV-дроны повредили частный дом и грузовой автомобиль, четыре дрона были подавлены.

    В Грайворонском округе по различным селам и городу Грайворон совершены атаки 20 дронами, шесть из которых сбиты. Сообщается о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных построек, линии электропередачи и социального объекта. В Краснояружском округе выпущено 15 боеприпасов, нанесены удары 16 дронами, 20 подавлены, последствий нет.

    В поселке Ракитное поврежден частный дом в результате атаки дронов. В Шебекинском округе выпущен один боеприпас и совершена атака 23 дронами, 13 сбиты и подавлены. Повреждены коммерческие и инфраструктурные объекты, частные дома, автомобили, линии электропередачи, часть жителей осталась без электричества. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

    Ранее в понедельник Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты. Электроснабжение удалось восстановить менее чем за три часа.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (9)
    16 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Российскую делегацию на переговорах в Женеве решили расширить

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Состав российской делегации на переговорах в Женеве увеличат до 20 участников, все из них уже получили визы для поездки, сообщил источник.

    Делегация России на переговорах в Женеве будет увеличена до 20 человек, передает ТАСС. Источник агентства сообщил: «Делегацию расширили, в нее войдут около 20 человек».

    Все участники российской делегации уже получили одобрение виз для участия в трехсторонних переговорах.

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве выбрали гостиницу InterContinental. На переговорах в Женеве планируют обсудить территориальные вопросы.

    Комментарии (26)
    16 февраля 2026, 09:58 • Новости дня
    Рогов заявил о планах ВСУ «кошмарить» регионы России дронами
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ подготовили значительный запас дронов для регулярных массированных атак по российским регионам, только за сутки система ПВО ликвидировала почти 500 беспилотников, сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов.

    ВСУ накопили значительный запас беспилотников для массированных атак и планируют регулярно использовать их для атак на российские регионы, написал Рогов в Telegram-канале.

    Член Общественной палаты заявил, что подобные атаки будут продолжаться, пока у ВСУ есть необходимые ресурсы.

    «Боевики ВСУ теперь будут регулярно кошмарить российские регионы беспилотниками, насколько им позволят запасы дронов», – отметил Рогов в публикации. Он подчеркнул, что украинские войска намеренно делают удары многочасовыми и масштабными, чтобы оказывать давление на регионы России.

    По словам Рогова, за сутки система ПВО России сбила почти 500 вражеских беспилотников вне зоны спецоперации на Украине. Удары фиксировались на территории примерно 15 российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате которой были повреждены энергетические объекты. Свет удалось восстановить менее чем за три часа.

    За 12 часов отражения атаки силы ПВО сбили над Брянской областью более 170 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (24)
    16 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Брянская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты, свет удалось восстановить менее чем за три часа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram-канале о самой мощной и массированной атаке беспилотников на регион за всю историю подобных инцидентов в России. Он отметил, что в течение суток не было зафиксировано одновременного запуска такого количества беспилотных летательных аппаратов ни в одном другом субъекте страны.

    По словам Богомаза, в результате действий украинских вооруженных формирований были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

    Губернатор сообщил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков, а также использованию резервной генерации, тепло и электроэнергия были поданы в город Брянск и пять муниципальных районов менее чем за три часа.

    Богомаз выразил благодарность всем задействованным службам за своевременное восстановление энергоснабжения и обеспечение жителей необходимыми ресурсами.

    Ранее в результате украинского обстрела энергетической инфраструктуры жители нескольких муниципальных образований Брянской области остались без электричества и отопления.

    Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (5)
    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (3)
    16 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    Зеленский назвал приоритетный для Украины вопрос на переговорах с Россией и США

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией и США ключевое место для Украины занимают гарантии безопасности, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что украинской делегации даны «необходимые рамки для разговора». По его словам, «ключевым приоритетом» для Украины станут гарантии безопасности, которые «нужны» Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах в Женеве, которые состоятся 17-18 февраля.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов

    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов и функционеров

    @ Sven Hoppe/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов.

    Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что решение принято на основании постановления Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

    В список попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова и дзюдоистка Мадина Таймазова.

    Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и культурных обменов, а также лишение украинских государственных наград. Офис Зеленского подчеркнул, что данный указ вступает в силу с момента публикации.

    Ранее власти Киева не раз вводили аналогичные меры против граждан России, однако, эти решения не оказывали реального влияния.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал Инфантино дегенератом в ответ на этот призыв.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.  Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Комментарии (4)
    16 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за последние сутки освободили Покровку в Сумской области, а Южная группировка завершила зачистку Миньковки в ДНР.

    Группировкой «Север»  нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Графского, Андреевки и Мирополья в Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Казачьей Лопанью, Липцами и Токаревкой.

    При этом потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, четыре склада матсредств и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии возле Резниковки, Никифоровки, Константиновки и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Новоосиново, Ковшаровки в Харьковской области, Красного Лимана и Ильичевки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Новопавловки в Днепропетровской области, Гришино, Марьевки, Светлого, Белицкого, Торецкого, Сергеевки и Нового Донбасса в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Подгавриловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Риздвянки, Чаривного, Любицкого и Комсомольского в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве

    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве
    @ Christiane Oelrich/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местом проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве выбрана гостиница InterContinental.

    «Все будет проходить в InterContinental», – заявил источник ТАСС.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланировали переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    Комментарии (5)
    16 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Обнародованы подробности передачи Сабуровым питбайков бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комик Нурлан Сабуров по собственной инициативе передал десять питбайков бойцам спецоперации на Украине, сообщают СМИ.

    Сабуров летом 2025 года обратился к командиру подразделения «Легион Вагнер Истра» Александру Кузнецову (позывной Ратибор) с предложением лично поддержать бойцов, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    Передача техники прошла на территории округа Истра. Сотрудники муниципалитета приняли питбайки и доставили их в подразделение под командованием Ратибора.

    После вручения техники участники спецоперации записали видеоролик с благодарностью Сабурову и показали новые мотоциклы. Российские военнослужащие выразили уверенность, что эта техника поможет им эффективнее выполнять боевые задачи. Бойцы также отметили, что поддержка с тыла особенно важна и «тыл и фронт действуют в одной упряжке».

    Напомним, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных.

    СБУ начала досудебное расследование против казахстанского комика Сабурова.

    Комментарии (0)
    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

    «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

