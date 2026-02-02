Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах, отметив негативные последствия санкций.
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил о необходимости пересмотра санкций против российских команд, передает ТАСС.
По словам Инфантино, ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских футбольных коллективов в международных соревнованиях.
«Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – подчеркнул Инфантино.
Президент ФИФА отметил, что действующий запрет не принес желаемого результата и только усилил негативные эмоции среди болельщиков и спортсменов. По его мнению, ситуация требует переосмысления и нового подхода к участию российских команд на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский футбольный клуб «Локомотив» получил возможность вновь подписывать и регистрировать новых игроков после снятия временного запрета со стороны ФИФА.
Российский футбольный союз заявил, что переговоры о проведении товарищеского матча между национальными сборными России и США продолжаются.
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что отстранение российских футболистов не изменило ситуацию на Украине и подверг сомнению действенность подобных санкций.