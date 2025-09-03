Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.0 комментариев
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что отстранение российских футболистов не повлияло на ситуацию на Украине, и выразил сомнения в эффективности подобных санкций.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что отстранение российских футболистов не повлияло на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.
Он высказал это мнение в беседе с изданием Politico, комментируя возможные санкции против израильских спортсменов в связи с действиями Израиля в секторе Газа.
Чеферин подчеркнул, что лично переживает из-за страданий мирного населения в секторе Газа. «Послушайте, во-первых, то, что происходит там с мирным населением, ранит меня лично, убивает меня. С другой стороны, я не сторонник отстранения спортсменов, так как что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень тяжело», – заявил глава УЕФА.
В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля от международных турниров, этот призыв поддержали 12 национальных федераций, включая Палестину и страны Персидского залива. ФИФА сообщила о начале изучения возможных правонарушений со стороны Израиля, а в мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация попросила ускорить рассмотрение этого вопроса.
Глава УЕФА также провел параллель с ситуацией вокруг российских клубов и сборных, которые не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года. «Теперь отстранение российских команд составляет 3,5 года. Остановилась ли война [на Украине]? Не остановилась», – отметил он.
