    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном
    Лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    15 марта 2026, 20:50 • В мире

    Почему Китай не бросился защищать Иран

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Агрессия США против Ирана прямо вредит прежде всего Китаю. Ведь именно КНР получает отсюда значительную долю своих энергоносителей. Казалось бы, имея огромный военный флот, Китай мог бы помешать действиям Пентагона против своего ключевого партнера на Ближнем Востоке. Почему же он не делает этого?

    Соединенные Штаты намерены закрыть для Китая вторые ворота к ключевым природным ресурсам. Первые они уже закрыли – венесуэльские ворота в Латинскую Америку. И сейчас пытаются закрыть вторые – иранские.

    В Венесуэле (которая была ключевым партнером Пекина в Латинской Америке) китайцы даже ничего не успели сделать, чтобы помешать американцам. За считанные часы после встречи с посланниками Пекина президент Венесуэлы Николас Мадуро был похищен американским спецназом, после чего оставшаяся элита во главе с вице-президентом Делси Родригес фактически присягнула Соединенным Штатам.

    Однако в Иране у США блиц-закрытие не получилось. После убийства в первый день операции главы Ирана Али Хаменеи и десятков представителей власти страна не рухнула в хаос, а оставшиеся элиты сплотились и начали сопротивляться. Причем сопротивляться по-настоящему – с ударами по американским базам, американским союзникам, а также американским интересам в регионе. Что дало Китаю необходимое время для принятия решения о помощи иранским партнерам.

    Основания для этой помощи тоже есть. Да, в помпезном ирано-китайском договоре о всестороннем сотрудничестве, подписанном в 2021 году, ничего нет об обязательствах по оказанию военной помощи в случае агрессии. Однако начавшаяся из-за войны блокада Ормузского пролива (через который идет 100% иранской, кувейтской и катарской нефти, 97% иракской, 89% саудовской и 66% «черного золота» из ОАЭ) наносит прямой урон экономике КНР.

    Да, ключевым поставщиком «черного золота» в страну является Россия (на долю которой приходится около 18% поставок), но сразу за ней по официальным китайским данным идет Саудовская Аравия (14%). Среди ключевых партнеров также Ирак (11%), ОАЭ (7%), Оман (6%) и Кувейт (3%). И это без учета иранской нефти, которую китайцы из-за санкций закупают как малазийскую, индонезийскую или какую-то другую.

    «В целом КНР получает из Малайзии примерно 11% нефтяного импорта, и уровень добычи нефти в этой стране ниже, чем объем ее продажи в Китай», – объясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Если же брать СПГ, то на долю одного Катара приходится четверть всего импорта.

    Поэтому Пекин теоретически мог бы использовать это как повод для обеспечения безопасности проводки судов через пролив силами собственного флота, который можно будет подогнать в регион. И там есть что подгонять.

    Китай на сегодняшний день является ведущей кораблестроительной державой мира и рвется к званию еще и главной морской державы. Причем речь идет как о торговом флоте (более 60% мировых заказов судов в 2025 году приходились на китайские верфи), так и военном. За четыре последних года в Китае спущено на воду столько кораблей, что их общий тоннах почти на 30% превысил общий тоннаж всего флота Великобритании.

    По состоянию на конец 2025 года у Китая уже было больше военных кораблей, чем у США. В составе его флота уже три авианосца (из которых 2 – новые), и к 2035 году Пекин намерен довести их число до 9. Для сравнения – американцы свой новейший авианосец «Джон Кеннеди» начали строить в 2015 году, и его введение в строй ожидается не раньше 2027 года.

    Конечно, речь не идет о том, что китайские авианосцы придут в Залив для того, чтобы в поддержку Ирана топить американские. Достаточно лишь обозначить свое присутствие и тем самым усложнить американцам и их союзникам (нынешним и потенциальным) проведение военной операции против Ирана.

    Такое в истории делалось не раз. Например, в 1971 году СССР послал эскадру в индийский океан для того, чтобы не позволить американцам вступить в войну против Индии на стороне Пакистана. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 года британский флот зашел в Дарданеллы, чтобы сдержать продвижение российских войск к Константинополю. А во время гражданской войны в США российская эскадра находилась возле побережья Америки в том числе с целью не дать Англии вступить в войну на стороне Конфедерации.

    Китайцы, однако, этим опытом воспользоваться не спешат. Официально вся помощь КНР заключается в громких призывах китайского МИД. И причин такому поведению несколько.

    Во-первых, это просто опасно. Иранцы, конечно, не будут атаковать китайские корабли – но это могут сделать американцы или израильтяне «под чужим флагом». С технической точки зрения, это сделать несложно.

    «В Ормузском проливе слишком много судов, и можно получить в бок противокорабельную ракету не только с побережья, но и с какого-нибудь замаскированного судна»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. И тогда китайское руководство окажется перед дилеммой: принять это военное поражение или пойти на опасную эскалацию через усиление в проливе своей группировки вкупе с обвинениями (по сути, слабо доказуемыми) третьих сил в саботаже.

    И оно выберет вариант принятия поражения, ведь – и это во-вторых – Китай пока не пересмотрел свою глобальную стратегию по уходу от прямого конфликта с США. Везде – в Венесуэле, торговых делах, Африке – китайцы уворачиваются от прямых столкновений с США и либо пытаются переиграть американцев в подковерных играх, либо (если это не получается) просто уходят. Кто-то назовет это поведение трусливым, а другие увидят в нем расчет – китайцы искренне считают, что время играет на их стороне, и с каждым новым годом отсрочки неизбежного прямого столкновения Китай становится сильнее, а США – слабее.

    В рамках этой подготовки важно не ввязываться в конфликт, а наблюдать за противником и делать выводы. Тем более если речь идет о самом масштабном конфликте, который ведут США со времен вторжения в Ирак. «Пекин рассматривает эту войну как живую лабораторию для понимания того, как Соединенные Штаты ведут боевые действия, как они обостряют ситуацию и как справляются с одновременными кризисами», – пишет The Jerusalem Post.

    В-третьих, Китай в принципе не заключает никаких оборонных альянсов (кроме уже существующего с КНДР) и не собирается их заключать в будущем. Обязательство вступать в прямую войну на стороне союзника видится как некий анахронизм периода холодной войны и логики блокового противостояния (против возрождения которой китайцы всегда выступали).

    «Для Соединенных Штатов уже слишком поздно отменять гарантии безопасности, предоставленные своим союзникам: это нанесло бы слишком большой репутационный ущерб. Но Китай никогда не предоставлял таких гарантий и, учитывая нынешние трудности Соединенных Штатов, не намерен начинать это делать сейчас»,

    уверены западные эксперты.

    Наконец, Китай Ирану все-таки помогает. Например, разведкой. «Китай годами перестраивал иранскую систему радиоэлектронной борьбы – экспортировал передовые радиолокационные системы, переводил иранскую военную навигацию с американской GPS на китайскую зашифрованную спутниковую группировку BeiDou-3, а также использовал свою расширяющуюся спутниковую сеть для поддержки радиоэлектронной разведки и картографирования местности», – пишет Аль-Джазира.

    Кроме того, ряд экспертов на условиях анонимности говорят об активном потоке оружия из КНР в Иран, которое идет через территорию Пакистана. Это оружие США могут почувствовать на себе в том случае, если все-таки примут решение закрывать китайские ворота на Ближний Восток через проведение в Иране наземной операции. И тогда китайцы смогут нанести США поражение (имиджевое, военное, дипломатическое, экономическое) чужими руками, с минимальными рисками для себя.

    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Иран заставил Трампа звать на помощь

    Конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться: на этот раз Дональд Трамп лично обратился к мировому сообществу с просьбой направить в Ормузский пролив военные корабли для защиты торговых судов. Интересно, что обращения США удостоился даже их стратегический соперник – Китай. Является ли призыв американского лидера проявлением слабости и как на произошедшее отреагируют союзники и соперники Белого дома? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Почему Китай не бросился защищать Иран

    Агрессия США против Ирана прямо вредит прежде всего Китаю. Ведь именно КНР получает отсюда значительную долю своих энергоносителей. Казалось бы, имея огромный военный флот, Китай мог бы помешать действиям Пентагона против своего ключевого партнера на Ближнем Востоке. Почему же он не делает этого? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

