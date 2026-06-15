Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Нарышкин: Удар ВСУ по панораме в Севастополе подтвердил сущность нацизма
Атака украинских войск на музей в Крыму с панорамой стала очередным доказательством ненависти киевского режима к исторической памяти и культуре, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Вижу в этом преступлении очередное подтверждение того факта, что нацизм, какую бы форму он ни принимал, всегда был и будет врагом культуры, врагом исторической памяти и врагом человеческой цивилизации», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».
В ночь на 10 июня украинский беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», произведение искусства было уничтожено.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал полностью восстановить пострадавший от обстрела комплекс за счет привлеченных средств.