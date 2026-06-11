Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Медведев сообщил о найденных средствах на восстановление панорамы Севастополя
Поврежденный в результате атаки украинских войск музейный комплекс в Севастополе будет полностью отреставрирован за счет привлеченных средств нескольких организаций.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал восстановить пострадавшую от обстрела панораму «Оборона Севастополя», передает РИА «Новости». Необходимое финансирование для проведения реставрационных работ уже обеспечено.
«По поводу панорамы. Очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что профинансирует восстановление», – подчеркнул политик во время заседания экспертного совета партии «Единая Россия».
Украинские военные нанесли очередной удар по зданию севастопольского музея в ночь на среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник практически полностью уничтожил здание панорамы «Оборона Севастополя». Сотрудники экстренных служб вынесли из огня несколько фрагментов знаменитого полотна.
Партия «Единая Россия» запланировала подготовить смету для восстановления исторического объекта.