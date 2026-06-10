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Сидякин: «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя
«Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя
«Единая Россия» планирует оценить ущерб и подготовить смету для восстановления музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», практически уничтоженного в результате недавнего удара Вооруженных сил Украины, сообщил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин.
Сидякин сообщил о намерении восстановить музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по этому значимому историческому объекту, в результате чего шедевр Франца Рубо был почти полностью уничтожен.
Сидякин уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В рамках партийного проекта «Историческая память» планируется рассмотреть включение панорамы в список объектов, подлежащих реставрации за счет федеральной целевой программы.
«Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», – подчеркнул политик.
Перед началом реставрационных работ совместно с Министерством культуры предстоит провести тщательную оценку нанесенного ущерба и составить подробную смету.
Стоит отметить, что в 1942 году этот музей уже подвергался атакам немецко-фашистских войск, но тогда полотно удалось спасти и впоследствии воссоздать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.
Пресс-служба музея подтвердила сохранность оригинальных исторических фрагментов знаменитого полотна.
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательное наказание для виновников атаки на мирный объект.