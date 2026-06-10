Сидякин: «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

«Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

Tекст: Елизавета Шишкова

Сидякин сообщил о намерении восстановить музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по этому значимому историческому объекту, в результате чего шедевр Франца Рубо был почти полностью уничтожен.

Сидякин уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В рамках партийного проекта «Историческая память» планируется рассмотреть включение панорамы в список объектов, подлежащих реставрации за счет федеральной целевой программы.

«Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», – подчеркнул политик.

Перед началом реставрационных работ совместно с Министерством культуры предстоит провести тщательную оценку нанесенного ущерба и составить подробную смету.

Стоит отметить, что в 1942 году этот музей уже подвергался атакам немецко-фашистских войск, но тогда полотно удалось спасти и впоследствии воссоздать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.

Пресс-служба музея подтвердила сохранность оригинальных исторических фрагментов знаменитого полотна.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательное наказание для виновников атаки на мирный объект.