  • Новость часаРоссийские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
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    Русофобия сжигает леса Европы
    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель
    Премьер Британии обратился к России
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж на Новую Зеландию
    Турция собралась патрулировать небо над Прибалтикой
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

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    27 июля 2026, 12:34 • Новости дня

    В Кремле заявили о готовности ВМФ защищать российские коммерческие суда

    Песков сообщил о невозможности вооружения торговых судов России

    Tекст: Вера Басилая

    Международное морское право строго запрещает оснащать гражданские корабли оборонительными системами, однако безопасность отечественного торгового флота обеспечит Военно-морской флот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, оснащение гражданских кораблей дополнительным оборудованием для обороны недопустимо, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что защиту коммерческого флота возьмут на себя военные.

    «Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда», – отметил представитель Кремля.

    Он добавил, что установка любого дополнительного оборудования невозможна, но российский флот готов принимать необходимые меры защиты. Ранее глава государства подчеркнул необходимость решительной борьбы с попытками воздействия на отечественный флот.

    По словам Пескова, в День ВМФ Владимир Путин провел важную и содержательную беседу с командующими флотов и моряками в Петербурге.

    «Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотов, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная», – сказал Песков.

    Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки воздействия на российский торговый флот. Весной

    Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о вынужденном сопровождении отечественных судов силами ВМФ.

    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    ЦБСТ: Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы.

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    27 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 с усиленной защитой и усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Вооруженным силам России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Объем поставок техники вновь превысил показатели предыдущих месяцев.

    Боевые машины ценятся военнослужащими за высокую огневую мощь и простоту использования. Каждая единица техники оснащена дополнительной защитой корпуса со всех направлений, включая верхнюю полусферу. Современное оборудование значительно повысило мобильность машин и эффективность вооружения, а также обеспечило их новыми системами радиоэлектронной борьбы.

    «С начала спецоперации объемы отгружаемой «Высокоточными комплексами» продукции ежегодно увеличиваются. Сегодня они уже втрое превышают прежние показатели», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    Он добавил, что облик техники меняется с учетом фронтового опыта: в текущем году БМП-3 получили усиленную защиту днища от подрыва и улучшенную противоосколочную стойкость корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны очередную партию БМП-3 с комплектами «Накидка».

    Осенью российские военные получили модернизированные боевые машины десанта БМД-2.

    Летом предприятие отправило в войска технику со специальными защитными экранами.

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    25 июля 2026, 21:45 • Новости дня
    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия Германии магнитов

    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия ФРГ поставщика магнитов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие производители вооружений рискуют остаться без важнейших компонентов из-за приобретения корпорацией Energy Fuels единственного крупного западного изготовителя магнитов за 1,9 млрд долларов.

    Сделка по продаже завода Vacuumschmelze американской компании Energy Fuels вызвала серьезную тревогу в Берлине, передает РИА «Новости».

    Стоимость контракта оценивается в 1,9 млрд долларов. Предприятие выступает единственным в западных странах производителем постоянных магнитов в промышленных масштабах.

    Оборудование критически важно для военной и автомобильной промышленности. «Некоторые немецкие оборонные компании обеспокоены тем, что останутся без магнитов, если американцы начнут в первую очередь снабжать ими собственные производства», – отмечает Bloomberg.

    Ситуация осложняется невозможностью закупки аналогичной продукции из редкоземельных металлов в Китае. Пекин ввел жесткие экспортные ограничения на поставки компонентов военного назначения.

    Правительство Германии рассматривает возможность выдвижения встречных условий по текущей сделке. Подобный шаг способен спровоцировать заметное охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании активно скупают необходимые европейскому ВПК редкоземельные металлы.

    Западные производители оружия выразили опасения из-за новых экспортных ограничений Китая.

    Правительство Германии обеспокоилось задержками поставок китайского сырья для оборонной промышленности.

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    26 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота РФ уже в текущем году, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Обновленный боевой корабль вернется на службу уже в текущем году, передает ТАСС. Сейчас крейсер проходит полномасштабные испытания, которые позволят подтвердить его готовность к выполнению боевых задач.

    Информацию о скором возвращении корабля подтвердил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка». «Не будем загадывать. Я думаю, реализуем планы этого года. В этом году. Идут полные испытания», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОСК Андрей Пучков заявил о влиянии обновленного крейсера на концепцию американского флота. В начале лета самый крупный надводный корабль ВМФ России перешел к финальной стадии проверок. В прошлом году судно вышло на первый этап заводских ходовых испытаний в Белом море.

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    24 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Песков заявил о блокировке Киевом мирного трека

    Песков заявил о нежелании нового главкома ВСУ Драпатого идти на мирное урегулирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины и его единомышленники будут препятствовать выходу на мирное урегулирование конфликта.

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый и подобные ему люди будут до конца не давать киевскому режиму выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    «Он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирные решения», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Драпатый ответит за свои слова.

    Ранее в Сети распространилось видеоинтервью с Драпатым, где он назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Население Донбасса он охарактеризовал как контингент, не желающий работать, которому безразлично, в какой стране жить.

    Главком ВСУ также заявил о необходимости перевоспитания жителей ДНР и ЛНР в духе украинского национализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы заставили Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.

    В связи с отсутствием перспектив мирного урегулирования Россия продолжит специальную военную операцию до полной победы.

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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


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    25 июля 2026, 08:54 • Новости дня
    В зону СВО поступил перехватывающий видеосигнал детектор дронов «Набат-3»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный детектор дронов «Набат-3» с расширенным частотным диапазоном и функцией видеоперехвата начал применяться в зоне СВО и на приграничных территориях, сообщил официальный представитель компании-производителя GoDrone.

    Обновленное устройство способно обнаруживать беспилотники противника в радиусе до двух километров, передает ТАСС. В компании-производителе GoDrone сообщили, что модернизация была вызвана возросшей угрозой использования высоких частот украинскими военными.

    «Детектор дронов «Набат-3» был модернизирован, в ходе чего расширен рабочий частотный диапазон, увеличена дальность – цель обнаруживается в радиусе до 2 км – и точность обнаружения дронов противника. Обновленное изделие уже направлено на апробацию в действующие подразделения в зону СВО», – рассказал официальный представитель организации.

    Новая версия аппарата работает в диапазоне от 200 до 8800 МГц, что позволяет фиксировать практически все модели вражеских беспилотников. Улучшенная система фильтрации шумов эффективно отсекает ложные сигналы от Wi-Fi, сотовой связи и бытовых приборов, анализируя характер радиоэфира.

    Кроме того, прибор оснащен функцией видеоперехвата. Она позволяет оператору в реальном времени видеть изображение с камеры дрона или безэкипажного катера, что помогает определить направление угрозы и принять необходимые меры противодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на выставке в Казани разработчики представили новую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».

    Месяцем ранее создатели отечественного детектора «Булат» анонсировали выпуск шестой модификации аппарата с функцией перехвата изображения.

    В это же время бойцы морской пехоты задействовали на фронте компактные приборы для просмотра видеосигнала с украинских дронов.

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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    26 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Шевченко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наступательных действий российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике и поразили военную технику ВСУ сразу в нескольких регионах.

    Как сообщает Министерство обороны РФ, группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Кияницы, Садков и Уланово в Сумской области. В Харьковской области поражение получили две механизированные и мотопехотная бригады, штурмовой полк ВСУ и бригада теробороны, при этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и станцию RADA израильского производства.

    Подразделения «Центра» освободили населенный пункт Шевченко и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ, противник потерял до 370 военнослужащих, орудие и станцию AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив до 210 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль и станцию AN/TPQ-50 производства США в районах Шиповатого, Пристен, Щуровки и других населенных пунктов Харьковской области и ДНР.

    Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение шести механизированным, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в Донецкой народной республике, противник потерял более 160 военнослужащих и радиолокационную станцию RADA.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, уничтожив до 345 военнослужащих ВСУ и четыре боевых бронированных машины в Днепропетровской и Запорожской областях.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили более 140 объектов логистики и инфраструктуры ВСУ. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда HIMARS и 465 беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожено 673 самолета, 284 вертолета и свыше 189 тыс. беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское. Потери украинской армии за сутки составили порядка 1450 военнослужащих.

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    26 июля 2026, 12:25 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал атаки Украины на суда международным терроризмом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший безэкипажный корабль имеет водоизмещение 500 тонн и уже строится в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России в рамках государственной программы вооружений, рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев.

    В России началось создание инновационного морского аппарата водоизмещением 500 тонн, передает РИА «Новости». Разработка ведется в интересах отечественного флота в рамках действующей государственной программы вооружений.

    «Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи: поиски подводных лодок и других подводных объектов. Безэкипажный корабль будет иметь водоизмещение 500 тонн», – рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

    Военачальник добавил, что перспективное судно будет функционировать полностью автономно без присутствия людей на борту. Это первый подобный проект, призванный стать надежным фундаментом для дальнейшего масштабного развития отечественных роботизированных морских систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе совместных маневров в Желтом море экипажи российских и китайских кораблей отработают применение безэкипажных катеров. В июне компания «Рособоронэкспорт» представила новейшие морские беспилотники на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. В прошлом году председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о значительном увеличении производства таких аппаратов для ВМФ.

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