В Кремле заявили о готовности ВМФ защищать российские коммерческие суда

Песков сообщил о невозможности вооружения торговых судов России

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, оснащение гражданских кораблей дополнительным оборудованием для обороны недопустимо, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что защиту коммерческого флота возьмут на себя военные.

«Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда», – отметил представитель Кремля.

Он добавил, что установка любого дополнительного оборудования невозможна, но российский флот готов принимать необходимые меры защиты. Ранее глава государства подчеркнул необходимость решительной борьбы с попытками воздействия на отечественный флот.

По словам Пескова, в День ВМФ Владимир Путин провел важную и содержательную беседу с командующими флотов и моряками в Петербурге.

«Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотов, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная», – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки воздействия на российский торговый флот. Весной

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о вынужденном сопровождении отечественных судов силами ВМФ.