Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
В Кремле заявили о готовности ВМФ защищать российские коммерческие суда
Песков сообщил о невозможности вооружения торговых судов России
Международное морское право строго запрещает оснащать гражданские корабли оборонительными системами, однако безопасность отечественного торгового флота обеспечит Военно-морской флот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, оснащение гражданских кораблей дополнительным оборудованием для обороны недопустимо, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что защиту коммерческого флота возьмут на себя военные.
«Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда», – отметил представитель Кремля.
Он добавил, что установка любого дополнительного оборудования невозможна, но российский флот готов принимать необходимые меры защиты. Ранее глава государства подчеркнул необходимость решительной борьбы с попытками воздействия на отечественный флот.
По словам Пескова, в День ВМФ Владимир Путин провел важную и содержательную беседу с командующими флотов и моряками в Петербурге.
«Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотов, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная», – сказал Песков.
Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки воздействия на российский торговый флот. Весной
Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о вынужденном сопровождении отечественных судов силами ВМФ.