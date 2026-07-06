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Учения «Морское взаимодействие-2026» задействовали корабли с дронами
Контр-адмирал Синько: Россия и Китай задействуют беспилотники на учениях
В ходе совместных маневров «Морское взаимодействие-2026» в акватории Желтого моря экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров и тактику защиты от беспилотников, заявил руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.
Российский Тихоокеанский флот и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в ходе учений «Морское взаимодействие-2026» задействуют беспилотные системы и отрабатывают борьбу с дронами, передает РИА «Новости».
Руководитель маневров от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заявил журналистам: «В этом году спланирован большой спектр задач, в том числе совместное маневрирование, отработка действий противолодочных, поисково-спасательных, отработка по связи».
По словам Синько, особенностью нынешнего этапа стало значительное привлечение беспилотных систем и безэкипажных катеров, а также детальная отработка противодействия дронам. Контр-адмирал подчеркнул, что тема беспилотников сегодня «очень актуальная» и ей уделяется значительное время в программе.
Учения проходят в акватории Желтого моря с шестого по тринадцатое июля 2026 года. Все эпизоды спланированы на четыре дня активной фазы, которые включают выходы в море и выполнение поставленных задач. Синько отметил, что все корабли и экипажи подготовлены и «рвутся выполнить свои задачи».
Со стороны Тихоокеанского флота в маневрах участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». ВМС Китая представляют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на военно-морской базе в Циндао открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2026» с отработкой задач в Желтом море. Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на базу Циндао для участия в этих маневрах совместно с ВМС НОАК. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заявил о мирном характере маневров и их направленности на укрепление стратегического партнерства.