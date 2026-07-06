Замену двигателей на самолетах SSJ-100 оценили в 115 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Программа импортозамещения затронет 50 самолетов, что составляет примерно треть от общего числа эксплуатируемых лайнеров, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, в ОАК оценили число самолетов SSJ-100 для ремоторизации в 50 штук, то есть в треть от всего парка.

Масштабные работы планируется запустить в конце 2029 года. Параллельно специалисты займутся продлением ресурса лайнеров, на которых пока останутся иностранные силовые установки. Установка пары новых отечественных двигателей на один борт обойдется в 2,3 млрд рублей.

Финансирование столь крупного проекта разделят на несколько частей. Половину расходов возьмет на себя Минпромторг, оставшиеся средства могут поступить по линии Минтранса или от самих владельцев воздушных судов.

В корпорации «Ростех» подчеркнули, что параллельно с подготовкой к ремоторизации принимаются все меры для поддержания работоспособности действующих французских агрегатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал формирование финансовой модели для замены французских силовых установок на самолетах Superjet-100.

Объединенная двигателестроительная корпорация успешно завершила серию сертификационных испытаний отечественного авиационного мотора ПД-8.

Предприятие «ОДК-Сатурн» приступило к сборке первых серийных двигателей для импортозамещенных пассажирских лайнеров.