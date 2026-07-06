Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Замену двигателей на самолетах SSJ-100 оценили в 115 млрд рублей
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует заменить у 50 самолетов SSJ-100 французские двигатели на российские, стоимость программы оценивается в 115 млрд рублей, пишут СМИ.
Программа импортозамещения затронет 50 самолетов, что составляет примерно треть от общего числа эксплуатируемых лайнеров, пишет «Коммерсантъ».
По данным газеты, в ОАК оценили число самолетов SSJ-100 для ремоторизации в 50 штук, то есть в треть от всего парка.
Масштабные работы планируется запустить в конце 2029 года. Параллельно специалисты займутся продлением ресурса лайнеров, на которых пока останутся иностранные силовые установки. Установка пары новых отечественных двигателей на один борт обойдется в 2,3 млрд рублей.
Финансирование столь крупного проекта разделят на несколько частей. Половину расходов возьмет на себя Минпромторг, оставшиеся средства могут поступить по линии Минтранса или от самих владельцев воздушных судов.
В корпорации «Ростех» подчеркнули, что параллельно с подготовкой к ремоторизации принимаются все меры для поддержания работоспособности действующих французских агрегатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал формирование финансовой модели для замены французских силовых установок на самолетах Superjet-100.
Объединенная двигателестроительная корпорация успешно завершила серию сертификационных испытаний отечественного авиационного мотора ПД-8.
Предприятие «ОДК-Сатурн» приступило к сборке первых серийных двигателей для импортозамещенных пассажирских лайнеров.