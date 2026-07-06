ФСБ: На рассылавшего бомбы участникам СВО завели дело о госизмене

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уголовное дело по статье о государственной измене, а также о покушении на теракт, завели на агента Киева, отправлявшего на Урале бомбы участникам СВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Кроме того, дело заведено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В марте прошлого года спецслужба предотвратила серию покушений на военнослужащих и чиновников. Украинская разведка планировала прислать им по почте посылки со взрывчаткой, спрятанной в парфюмерные наборы. Тогда в аэропорту Челябинска при досмотре нашли пять таких отправлений.

Позже в Первоуральске задержали гражданина России, который весной 2025 года отправил эти посылки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После выполнения задания кураторы прервали с ним связь и не выплатили вознаграждение.

Известно, что в 2024 году мужчина также собирал данные о российских военных в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили отправку замаскированных под парфюм бомб участникам спецоперации.

В июле 2026 года задержанный в Крыму украинский диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей. В конце июня суд приговорил трех агентов киевского режима к длительным срокам лишения свободы за планирование серии терактов.