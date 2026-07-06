К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.5 комментариев
Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в Харьковской области
Иностранные наемные бойцы ВСУ, говорящие на испанском языке, отказались выполнять боевую задачу в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В районе Петро-Ивановки очередная группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу», – пояснил собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что наемные боевики скрылись в глубине украинской территории.
Точное количество дезертировавших наемников не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области сосредоточилась треть всех иностранных наемников украинской армии.
Российские военные нанесли удары по позициям противника в этом регионе благодаря данным из телефона испанского боевика.
В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров показал взятых в плен колумбийских наемников.