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Ростех показал новые двигатели для гражданских беспилотников
ОДК представила на Иннопроме новые двигатели для беспилотников и малой авиации
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») впервые представила новейший поршневой двигатель АПД-13 для гражданских беспилотников и силовую установку М105 для малой авиации на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщил «Ростех».
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», презентовала новейший поршневой двигатель АПД-13 для гражданских беспилотников и силовую установку М105 для малой авиации, передает РИА «Новости». Новинки представлены на стенде Минпромторга на Международной промышленной выставке «Иннопром».
Двигатель АПД-13 мощностью 13 лошадиных сил уже прошел наземные и летные испытания. Двухтактный двухцилиндровый агрегат с воздушным охлаждением позволяет гражданским беспилотникам подниматься на высоту до трех тысяч метров. «Созданный специалистами корпорации опытный образец АПД-13 прошел комплекс наземных и летных испытаний, в том числе на испытательном стенде, продемонстрировав уверенную работу во всем диапазоне рабочих режимов и подтвердив технические характеристики, не уступающие зарубежным аналогам», – отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
В текущем году корпорация намерена расширить модельный ряд и создать силовую установку мощностью шесть лошадиных сил. В то же время двигатель М105 для легких самолетов и автожиров находится на финальной стадии получения сертификата Росавиации. Ожидается, что он сможет работать до 10 лет, имея назначенный ресурс 2000 часов.
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