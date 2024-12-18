Польша почти исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

Польша приблизилась к ограничениям военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов

Tекст: Денис Тельманов

Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что Польша практически исчерпала свои возможности в плане военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Он подчеркнул: «Я считаю, что мы дали все, что могли. Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену».



Залевский также опроверг слухи о передаче Украине истребителей МиГ-29, подчеркнув, что такой вопрос не стоит на повестке дня. По его словам, для передачи самолетов необходимо получить адекватную замену и усилить позицию Польши.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове заявил о завершении формальностей по 45-му пакету военной помощи на сумму 100 млн евро. Он также сообщил о планах отправки 46-го транша в январе, но отметил, что у Варшавы осталось мало возможностей для продолжения военных поставок.

С февраля 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на более чем 14 млрд злотых, что составляет около 3,23 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, а премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».