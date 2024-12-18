Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
Reuters: Европейские страны обсуждают отправку 100 тыс. военных на Украину
Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников на Украине и в Европе.
Такие планы могут быть реализованы в случае прекращения огня или заключения мира на Украине. В формировании этой военной коалиции могли бы принять участие Германия, Британия, Франция, Италия и Польша, передает «Российская газета».
Военный эксперт Франц-Штефан Гади из британского Международного института стратегических исследований отметил, что отправка столь значительного контингента могла бы вынудить европейские страны сократить свое участие в других международных миссиях. «Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные силы», – заявил Гади.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, подчеркивая необходимость полноценного мира.
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что отправка войск для обеспечения перемирия на Украине не рассматривается, так как необходимы определенные условия, включая прекращение огня.