Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных

Reuters: Европейские страны обсуждают отправку 100 тыс. военных на Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

Такие планы могут быть реализованы в случае прекращения огня или заключения мира на Украине. В формировании этой военной коалиции могли бы принять участие Германия, Британия, Франция, Италия и Польша, передает «Российская газета».

Военный эксперт Франц-Штефан Гади из британского Международного института стратегических исследований отметил, что отправка столь значительного контингента могла бы вынудить европейские страны сократить свое участие в других международных миссиях. «Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные силы», – заявил Гади.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, подчеркивая необходимость полноценного мира.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что отправка войск для обеспечения перемирия на Украине не рассматривается, так как необходимы определенные условия, включая прекращение огня.