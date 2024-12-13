Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Германия исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине
Хебештрайт заявил об отсутствии планов отправки европейских войск на Украину
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что отправка войск для обеспечения перемирия на Украине не рассматривается, так как необходимы определенные условия, включая прекращение огня.
Как сообщает ТАСС, Хебештрайт исключил возможность отправки европейских войск на Украину для обеспечения перемирия в текущем моменте. «Об этом можно договариваться только при определенных условиях в будущем», – заявил он.
Основным условием, по его словам, должно стать прекращение огня на территории Украины. До тех пор, пока это условие не будет выполнено, обсуждение вопроса о присутствии европейских войск не будет актуальным. Хебештрайт акцентировал внимание на важности дипломатического пути для достижения мира и стабильности в регионе. Таким образом, Германия придерживается позиции, что вмешательство военными средствами возможно лишь при соблюдении дипломатических условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times прогнозировала, что следующий год станет годом переговоров по Украине, что может быть неблагоприятным для Киева из-за территориальных потерь и истощения ресурсов. После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову, в объеме более 13,4 тыс. МВт в час. Медведев призвал Украину «изгнать демонов политического украинства».