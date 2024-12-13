NYT: В 2025 году ожидаются переговоры по Украине, что усложнит ситуацию для Киева

Tекст: Денис Тельманов

New York Times прогнозирует, что следующий год станет годом переговоров по Украине, что сулит Киеву неблагоприятные перспективы в связи с территориальными потерями и возможным истощением ресурса. Газета подчеркивает, что война на Украине, вероятно, завершится в следующем году. «Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров», – утверждается в статье.



Издание отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах может ускорить переговорный процесс. По мнению издания, это плохие новости для Украины, поскольку российские силы продолжают продвигаться, а украинские разведведомства опасаются скорого истощения военной силы страны.

Тем временем Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он занимал пост президента США вместо Джо Байдена. Трамп подчеркивает, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что конфликт слишком сложен для решения за один день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия провела 15 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и инфраструктуры военно-промышленного украинского комплекса. Дмитрий Медведев заявил, что украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией. После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран в объеме более 13,4 тыс. МВт в час, включая поставки из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

