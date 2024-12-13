Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.3 комментария
ВС России за неделю нанесли 15 групповых ударов по украинским военным объектам
Российская армия с 7 по 13 декабря провела 15 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и инфраструктуры военно-промышленного украинского комплекса, сообщило Министерство обороны России.
Удары также наносились по военным аэродромам, местам хранения беспилотников, арсеналам и складам боеприпасов, все намеченные цели поражены, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На территории Курской области продолжались активные боевые действия. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка и поразили живую силу и технику ВСУ. За неделю потери противника составили 2230 военнослужащих, семь танков и значительное количество другой техники.
В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли 3350 военнослужащих и десятки единиц техники, отражена 71 контратака.
В ДНР подразделения группировок «Центр» и «Восток» достигли существенного продвижения, освободив несколько населенных пунктов и нанеся значительные потери украинским силам. Группировка «Южная» также заняла более выгодные позиции, отразив девять контратак.
Средства ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и 279 беспилотников. Морская авиация уничтожила восемь безэкипажных катеров. На боевой линии в плен сдались 87 украинских военнослужащих.
Напомним, с 30 ноября по 6 декабря ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по различным объектам на Украине, включая объекты энергетики, военные аэродромы, центры радиоэлектронной разведки и арсеналы.