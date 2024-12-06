Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием
За семь дней российские военные нанесли шесть групповых ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.
С 30 ноября по 6 декабря ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по различным объектам на Украине, включая объекты энергетики, военные аэродромы, центры радиоэлектронной разведки и арсеналы.
Все цели достигнуты, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», четыре ракеты РСЗО HIMARS и 441 дрон самолетного типа. За этот же период морской авиацией Черноморского флота было уничтожено восемь безэкипажных катеров ВСУ.
Кроме того, на линии боевого соприкосновения за неделю в плен сдался 61 украинский военнослужащий.
За все время проведения спецоперации ВСУ потеряли 649 самолетов, 283 вертолета и более 37 тыс. беспилотников, 19 685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 машин РСЗО и 19 085 артиллерийских орудий и минометов.
За прошлую неделю российские силы произвели один массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. В результате этих ударов были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», а также установки украинского противокорабельного комплекса «Нептун».