Tекст: Алексей Дегтярев

С 30 ноября по 6 декабря ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по различным объектам на Украине, включая объекты энергетики, военные аэродромы, центры радиоэлектронной разведки и арсеналы.

Все цели достигнуты, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», четыре ракеты РСЗО HIMARS и 441 дрон самолетного типа. За этот же период морской авиацией Черноморского флота было уничтожено восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Кроме того, на линии боевого соприкосновения за неделю в плен сдался 61 украинский военнослужащий.

За все время проведения спецоперации ВСУ потеряли 649 самолетов, 283 вертолета и более 37 тыс. беспилотников, 19 685 танков и других боевых бронированных машин, 1497 машин РСЗО и 19 085 артиллерийских орудий и минометов.

За прошлую неделю российские силы произвели один массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. В результате этих ударов были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», а также установки украинского противокорабельного комплекса «Нептун».