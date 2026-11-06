Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине
Трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию в будущем может быть расширен за счет европейских союзников США, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.
Кушнер отметил, что все стороны активно готовятся к содержательным и плодотворным переговорам, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что на полях предстоящих консультаций с представителями России, США и Украины в Абу-Даби Вашингтон будет консультироваться с европейскими партнерами. В случае успеха планируется переход к многостороннему формату с их участием.
Зять президента США добавил, что эти идеи продолжают дорабатываться, а создание правильной структуры для переговоров имеет решающее значение для прекращения войны и перехода к устойчивому миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер принял участие в организованных Еврокомиссией консультациях по Украине.
В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией до выдвижения условий.
На прошлой неделе Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в переговорах.