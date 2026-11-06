Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кушнер отметил, что все стороны активно готовятся к содержательным и плодотворным переговорам, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на полях предстоящих консультаций с представителями России, США и Украины в Абу-Даби Вашингтон будет консультироваться с европейскими партнерами. В случае успеха планируется переход к многостороннему формату с их участием.

Зять президента США добавил, что эти идеи продолжают дорабатываться, а создание правильной структуры для переговоров имеет решающее значение для прекращения войны и перехода к устойчивому миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер принял участие в организованных Еврокомиссией консультациях по Украине.

В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией до выдвижения условий.

На прошлой неделе Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в переговорах.