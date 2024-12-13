Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран после ударов

Tекст: Мария Иванова

Украина после массированного удара по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщает ТАСС. Энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что объем импорта составит более 13,4 тыс. МВт в час. Импорт будет осуществляться из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы с максимальной мощностью до 1 098 МВт в отдельные часы.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении высокоточного удара по ключевым объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS на военный аэродром в Таганроге. Владимир Зеленский назвал этот удар одним из самых масштабных. В результате обстрела пострадали объекты, обеспечивающие работу украинского ВПК.

На фоне сложившейся ситуации регионам Украины пришлось принять серьезные меры. В частности, во Львовской области без электричества остались 481 тыс. абонентов, а в Тернопольской области – половина потребителей. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Тернопольской области ночью температура может опуститься до минус 14 градусов, но через сутки она повысится до минус 2.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что энергетическая система страны находится под угрозой и компания «Укрэнерго» была вынуждена расширить отключение электроснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаку на военный аэродром в Таганроге, где были использованы баллистические ракеты ATACMS, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщили в Минобороны, российские военные осуществили ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по энергетической инфраструктуре страны стали одними из самых масштабных и серьезных.



