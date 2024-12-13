Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

Зеленский назвал удары по энергетике Украины одними из самых масштабных

Tекст: Мария Иванова

Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале он уточнил, что на территории страны произошли многочисленные взрывы, что привело к значительным разрушениям.

На всей Украине ранее была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в таких городах, как Одесса, Винница, а также в Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Взрывы также прогремели в Киеве, Кременчуге, Харькове и других регионах, включая Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Харьковскую и Хмельницкую области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергетическая система страны находится под угрозой, компания «Укрэнерго» объявила о расширении масштабов отключения электроснабжения.

После окончания воздушной тревоги поступили сообщения о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Энергохолдинг «ДТЭК» подтвердил серьезные повреждения своих теплоэлектростанций, что еще больше усугубляет ситуацию с электроснабжением в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

В пятницу по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, местные источники связали их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.