Рогов: Зафиксировано более 120 прилетов российских ракет по Украине

Tекст: Мария Иванова

Более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы», были зафиксированы на территории Украины, сообщает ТАСС.

«Более 120 прилетов ракет, баллистики было зафиксировано по состоянию на утро. Сейчас можно точно говорить, что наши крылатые ракеты, наши «Кинжалы» были замечены в небе в Киевской области, Житомирской области», – сказал Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Кроме того, по его словам, удары российской армии по электроподстанциям на территории Тернополя привели к масштабным отключениям электроэнергии. Отключения также наблюдаются по всей Тернопольской области.

Рогов отметил, что по состоянию на данный момент в самом Тернополе обесточены даже больше половины объектов. Он уточнил, что российские войска нанесли удары именно по подстанциям, расположенным в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем «Укрэнерго» расширило масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

В районе города Бурштын на западе Украины зафиксировали более десяти взрывов на важной энергетической инфраструктуре, включая Бурштынскую ТЭС и линии электропередачи.

В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога; во Львовской и Одесской областях начались отключения света и остановка электротранспорта.



