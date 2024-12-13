Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Рогов: Зафиксировано более 120 прилетов российских ракет по Украине
На территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы», сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы», были зафиксированы на территории Украины, сообщает ТАСС.
«Более 120 прилетов ракет, баллистики было зафиксировано по состоянию на утро. Сейчас можно точно говорить, что наши крылатые ракеты, наши «Кинжалы» были замечены в небе в Киевской области, Житомирской области», – сказал Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Кроме того, по его словам, удары российской армии по электроподстанциям на территории Тернополя привели к масштабным отключениям электроэнергии. Отключения также наблюдаются по всей Тернопольской области.
Рогов отметил, что по состоянию на данный момент в самом Тернополе обесточены даже больше половины объектов. Он уточнил, что российские войска нанесли удары именно по подстанциям, расположенным в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем «Укрэнерго» расширило масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.
В районе города Бурштын на западе Украины зафиксировали более десяти взрывов на важной энергетической инфраструктуре, включая Бурштынскую ТЭС и линии электропередачи.
В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога; во Львовской и Одесской областях начались отключения света и остановка электротранспорта.