Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Во Львовской области отключили свет после взрывов
Взрывы на западе Украины вызвали отключение света во Львовской области
Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов, при этом на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Во Львовской области начались отключения электроэнергии после взрывов на западе Украины, сообщает ТАСС. Это произошло на фоне продолжающихся воздушных тревог, которые объявлены на всей территории Украины. Ранее в соседней Ивано-Франковской области также произошли взрывы.
В Одессе, на фоне серии утренних взрывов, перестал работать электротранспорт и прервалось водоснабжение, передает издание «Страна.ua». Город столкнулся с чередой взрывов, о чем ранее говорил мэр Геннадий Труханов. Взрывы также подтверждены местными украинскими СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО. В Одессе вновь произошли взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.
До этого в Одесской области Украины ночью прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа.
В Одессе, по сообщениям пророссийского сопротивления, предположительно, был нанесен удар по порту.