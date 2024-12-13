Во Львовской области отключили свет после взрывов

Взрывы на западе Украины вызвали отключение света во Львовской области

Tекст: Мария Иванова

Во Львовской области начались отключения электроэнергии после взрывов на западе Украины, сообщает ТАСС. Это произошло на фоне продолжающихся воздушных тревог, которые объявлены на всей территории Украины. Ранее в соседней Ивано-Франковской области также произошли взрывы.

В Одессе, на фоне серии утренних взрывов, перестал работать электротранспорт и прервалось водоснабжение, передает издание «Страна.ua». Город столкнулся с чередой взрывов, о чем ранее говорил мэр Геннадий Труханов. Взрывы также подтверждены местными украинскими СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО. В Одессе вновь произошли взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.

До этого в Одесской области Украины ночью прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась полтора часа.

В Одессе, по сообщениям пророссийского сопротивления, предположительно, был нанесен удар по порту.



