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Хуситы заявили о ракетном ударе по НПЗ в Саудовской Аравии
Хуситы атаковали баллистической ракетой НПЗ на востоке Саудовской Аравии
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.
Хуситы, представляющие йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», нанесли удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему предприятию в городе Рас-Таннура, расположенном на востоке Саудовской Аравии, передает ТАСС.
«Йеменские вооруженные силы <…> атаковали НПЗ в Рас-Таннуре в Восточной провинции баллистической ракетой», – заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа.
По утверждению представителя движения, ракета точно поразила заданную цель. Он уточнил, что попадание привело к возникновению сильных пожаров на территории атакованного промышленного объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала пять хранилищ баллистических ракет и четыре пусковые установки движения «Ансар Алла».
В воскресенье движение сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту Эр-Рияда.
На прошлой неделе военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.