В Турции сочли новый энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

Tекст: Мария Иванова

«Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике», – заявил Шимшек на Веронском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что Анкара прилагает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. По его словам, Турция заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах в экономике.

Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива.

В субботу власти исламской республики передали Вашингтону семилетний план по разблокировке маршрута.

В начале месяца Тегеран назвал условием открытия пролива уступки со стороны США.