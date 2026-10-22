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Минобороны раскрыло детали освобождения Мировки
ВС России взяли под контроль более 10 кв. километров при освобождении Мировки
Российская армия в ходе освобождения населенного пункта Мировка в Запорожской области взяла под контроль территорию площадью более 10 кв. километров, сообщило Министерство обороны.
«В ходе боев военнослужащие взяли под контроль район обороны общей площадью более 10 кв. километров, включая территорию населенного пункта», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что потери украинских сил составили до роты живой силы. Российские военные уничтожили шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 27 единиц мототехники, 21 наземный роботизированный комплекс и более 90 тяжелых гексакоптеров типа R-18.
В Минобороны отметили, что освобождение Мировки расширило зону контроля группировки войск «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска освободили запорожскую Мировку.
В среду российские военные заняли ключевые рубежи ВСУ при освобождении Юльевки.
В понедельник Минобороны раскрыло детали освобождения Омельника в Запорожской области.