Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Минобороны раскрыло детали освобождения Омельника в Запорожской области
Минобороны: При освобождении Омельника ВС зачистили 400 строений
Российские военные в ходе боев за освобождение населенного пункта Омельник в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны ВСУ площадью более 27 кв. километров, сообщили в Минобороны.
Российские военные в ходе освобождения населенного пункта Омельник в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны противника площадью более 27 кв. километров, передает ТАСС.
Подступы к населенному пункту прикрывали противотанковый ров и сеть инженерных заграждений. Штурмовые группы успешно подавили очаги сопротивления в застройке и на прилегающих позициях, полностью зачистив свыше 400 строений.
В военном ведомстве добавили, что потери украинских войск составили свыше роты живой силы, 14 боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Кроме того, российские силы уничтожили более 30 наземных роботизированных комплексов и 75 тяжелых гексакоптеров типа R-18.
Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье.
Один из бойцов рассказал об освобождении запорожской Егоровки.
Летом стало известно, что за время спецоперации на Украине жертвами украинских атак в Запорожской области стал 21 ребенок.