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Эвакуированный житель Константиновки рассказал о расстреле женщины боевиками ВСУ
Боевики ВСУ расстреляли в спину 65-летнюю женщину в Константиновке
Украинские военнослужащие расстреляли в спину 65-летнюю женщину в Константиновке, сообщил эвакуированный мирный житель Владимир.
«То, что там украинские военные говорят, что гражданских не бьют… бьют они всех. Они не смотрят, а убивают. На наших глазах женщину 65 лет расстреляли в спину из автомата», – приводит слова эвакуированного РИА «Новости».
В октябре и ноябре российские военные провели не менее четырех операций по эвакуации, вывезя из города как минимум 46 человек. В ходе спасательных мероприятий мирные жители неоднократно подвергались атакам украинских дронов.
Другой эвакуированный, Юрий, рассказал, что вместе с соседями около года прятался в подвале, который впоследствии был разрушен ударом беспилотника ВСУ. Его супруга получила тяжелые ранения в результате украинских ударов, а жилые дома в их районе оказались разрушены.
Константиновка расположена в 55 км к северу от Донецка. До начала боевых действий население города составляло около 80 тыс. человек. Город являлся важным железнодорожным узлом с предприятиями металлургической, химической и пищевой промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники ВСУ убили четырех мирных жителей в ДНР.
В четверг беженец Андрей Харитонов сообщил о задержании жителей Константиновки украинскими военкомами при попытках эвакуации.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о героической помощи российских военных в эвакуации мирных жителей без участия Киева.