Боевики ВСУ расстреляли в спину 65-летнюю женщину в Константиновке

Tекст: Дмитрий Зубарев

«То, что там украинские военные говорят, что гражданских не бьют… бьют они всех. Они не смотрят, а убивают. На наших глазах женщину 65 лет расстреляли в спину из автомата», – приводит слова эвакуированного РИА «Новости».

В октябре и ноябре российские военные провели не менее четырех операций по эвакуации, вывезя из города как минимум 46 человек. В ходе спасательных мероприятий мирные жители неоднократно подвергались атакам украинских дронов.

Другой эвакуированный, Юрий, рассказал, что вместе с соседями около года прятался в подвале, который впоследствии был разрушен ударом беспилотника ВСУ. Его супруга получила тяжелые ранения в результате украинских ударов, а жилые дома в их районе оказались разрушены.

Константиновка расположена в 55 км к северу от Донецка. До начала боевых действий население города составляло около 80 тыс. человек. Город являлся важным железнодорожным узлом с предприятиями металлургической, химической и пищевой промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники ВСУ убили четырех мирных жителей в ДНР.

В четверг беженец Андрей Харитонов сообщил о задержании жителей Константиновки украинскими военкомами при попытках эвакуации.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о героической помощи российских военных в эвакуации мирных жителей без участия Киева.