Губернатор: Четыре человека в Воронежской области пострадали из-за атаки БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В результате атаки в одном из муниципалитетов на юге региона четверым жителям (мужчине и трем женщинам) понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса», – сообщил Гусев в своем канале в «Максе».

По его словам, двоих пострадавших уже отпустили домой к родственникам, а двое остаются под наблюдением врачей в районной больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область погибли три человека.

Также четыре человека, в том числе трое детей, получили ранения из-за атаки дронов.

Кроме того, падение фрагментов БПЛА привело к ранениям еще двух человек.