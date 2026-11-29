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Жители Воронежской области обратились к врачам после атаки дронов
Губернатор: Четыре человека в Воронежской области пострадали из-за атаки БПЛА
Мужчине и трем женщинам понадобилась медицинская помощь из-за стресса после атаки украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В результате атаки в одном из муниципалитетов на юге региона четверым жителям (мужчине и трем женщинам) понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса», – сообщил Гусев в своем канале в «Максе».
По его словам, двоих пострадавших уже отпустили домой к родственникам, а двое остаются под наблюдением врачей в районной больнице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область погибли три человека.
Также четыре человека, в том числе трое детей, получили ранения из-за атаки дронов.
Кроме того, падение фрагментов БПЛА привело к ранениям еще двух человек.