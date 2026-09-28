Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина
В Воронежской области четыре человека, среди которых трое малолетних детей, получили ранения различной степени тяжести из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Четыре человека, включая троих детей, пострадали в Воронежской области в результате падения украинского беспилотника, сообщил в Max Гусев.
«К сожалению, в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей», – сообщил губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Помощь подростку 2015 года рождения была оказана на месте происшествия. Кроме того, женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести. Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Силы ПВО сбили 254 БПЛА над 16 регионами России, в том числе Воронежской областью.
В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.
Российские силы ПВО в понедельник нейтрализовали 11 украинских беспилотников в небе над Тульской областью.
До этого над Воронежской областью средства ПВО сбили 88 украинских беспилотников. В результате этого массированного налета травмы получили 13 человек.