При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина

Tекст: Вера Басилая

Четыре человека, включая троих детей, пострадали в Воронежской области в результате падения украинского беспилотника, сообщил в Max Гусев.

«К сожалению, в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей», – сообщил губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Помощь подростку 2015 года рождения была оказана на месте происшествия. Кроме того, женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести. Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Силы ПВО сбили 254 БПЛА над 16 регионами России, в том числе Воронежской областью.

В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.

Российские силы ПВО в понедельник нейтрализовали 11 украинских беспилотников в небе над Тульской областью.

До этого над Воронежской областью средства ПВО сбили 88 украинских беспилотников. В результате этого массированного налета травмы получили 13 человек.