Над Тульской областью сбили 11 украинских беспилотников

Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

«Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.