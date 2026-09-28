25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.6 комментариев
Над Тульской областью сбили 11 украинских беспилотников
Российские силы ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«За прошедшую ночь 11 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», – сообщил губернатор в Max.
В результате падения обломков зафиксировано повреждение остекления и ограждения частного домовладения. Инцидент произошел в населенном пункте городского округа Новомосковск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 сентября средства противовоздушной обороны отразили массированный удар 33 украинских дронов по Тульской области.
19 сентября дежурные расчеты ПВО перехватили еще 11 БПЛА в небе над регионом.
В середине августа подразделения Министерства обороны сбили 22 беспилотника в ходе ночной атаки.