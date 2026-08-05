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Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены
ВС России уничтожили склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине
Центральный склад производителя масел Liqui Moly на Украине сгорел дотла после массированного удара, также пострадали логистические центры других компаний.
Центральный склад продукции компании Liqui Moly на Украине полностью сгорел, передает ТАСС.
«Этой ночью <…> наш центральный склад продукции на Украине был полностью уничтожен огнем», – сообщили представители украинского подразделения в социальных сетях.
В результате пожара утрачены тонны смазочных материалов, сейчас компания ищет новые пути доставки товаров.
Помимо Liqui Moly, серьезный ущерб понесли и другие предприятия. Логистический центр Novus в Киеве остановил работу, повреждения получили два объекта Fozzy Group.
Кроме того, компания «Новая почта» заявила об уничтожении своего сортировочного узла в Киеве.
Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.
В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.
На складах и логистических базах после удара ВС России на Украине начались масштабные возгорания.