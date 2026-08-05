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Пентагон скрыл отчеты об испытаниях вооружений США за 25 лет
Bloomberg: Пентагон скрыл отчеты об испытаниях вооружений США за 25 лет
Министерство обороны США убрало с официального сайта ежегодные отчеты об испытаниях американских вооружений, которые публиковались на протяжении 25 лет, пишет Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, доступ к документам закрыли 30 июля по решению руководителя управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона Эми Хеннингер, передает РИА «Новости».
Ведомство назвало этот шаг упреждающей мерой для укрепления национальной безопасности. В Пентагоне опасаются, что противники смогут использовать искусственный интеллект для анализа разрозненных несекретных данных. Это позволило бы выявить уязвимости американской военной техники и критической инфраструктуры.
Теперь материалы перенесены в защищенную сеть. Ознакомиться с ними могут лишь уполномоченные сотрудники, имеющие военные идентификационные карты, которые выдаются после проверки ФБР. Документы содержали данные об эффективности крупнейших оружейных программ и выявленных недостатках.
Вместе с докладами Счетной палаты США эти отчеты служили основным источником сведений о таких проектах, как программа истребителя F-35 стоимостью 1,6 трлн долларов. Ранее Пентагон впервые за два десятилетия заблокировал публикацию доклада об этом истребителе, присвоив ему статус «контролируемой несекретной информации».
В прошлом месяце американское военное ведомство отказалось публиковать ежегодный доклад о проблемной программе истребителей F-35.
Ранее министерство обороны США договорилось об использовании передовых нейросетей для решения оперативных задач в закрытых системах.
Осенью прошлого года руководство Пентагона запретило сотрудникам обсуждать чувствительные военные операции с Конгрессом без предварительного одобрения.