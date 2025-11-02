CNN сообщил о запрете Пентагоном обсуждать с конгрессом секретные темы

CNN: Сотрудникам Пентагона запретили обсуждать с конгрессом ряд тем

Tекст: Мария Иванова

Офис главы Пентагона Пита Хегсета распространил для сотрудников оборонного ведомства новый список тем, которые теперь запрещено обсуждать с конгрессом без предварительного одобрения руководства, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В документ попали такие направления, как «чувствительные военные операции», удары по предполагаемым судам с наркотиками у берегов Латинской Америки, а также внутренняя противоракетная оборона и реформа системы закупок, передает РИА «Новости».

В список также вошли вопросы по критически важным боеприпасам, национальной оборонной стратегии, бюджету, поставкам ключевых минералов, реформе правил иностранных военных продаж, партнерству AUKUS, а также теме так называемого «гаванского синдрома».

«Список тем, которые теперь требуют предварительного согласования с офисом Хегсета перед взаимодействием с конгрессом», – уточняется в сообщении телеканала.

Ранее Пентагон уже ввел нормы, согласно которым журналисты обязаны получать официальное одобрение даже на не засекреченные сведения, полученные от сотрудников ведомства. В случае отказа подписать новые правила представители СМИ лишаются права доступа в здание министерства.

Самые крупные американские СМИ, включая Associated Press, CNN, The New York Times и The Washington Post, раскритиковали эти меры, назвав их формой цензуры, препятствующей открытому взаимодействию с прессой.

Напомним, накануне Белый дом ввел запрет журналистам на свободный доступ к пресс-службе.

В октябре около 50 журналистов отказались от посещения Пентагона, устроив бойкот из-за несогласия с новыми ограничениями на публикацию чувствительной информации.

Крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила работы, предложенные Минобороны США.