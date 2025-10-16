Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Полсотни журналистов покинули Пентагон из-за новых правил
AP: Около 50 журналистов сдали пропуска в Пентагон из-за новых правил
Несогласие с новыми ограничениями привело к тому, что около пятидесяти журналистов отказались от доступа в Пентагон, выразив бойкот правительственной политике о непубликации чувствительной информации.
Около 50 журналистов сдали свои пропуска в Пентагоне и покинули здание, отказавшись принимать новые ограничения на публикацию чувствительной информации, сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, что вечером в среду Пентагон покинули порядка 40-50 представителей СМИ, выразивших несогласие с введённой политикой, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, решение бойкотировать новые правила стало практически единогласным среди журналистов, аккредитованных при оборонном ведомстве США. Речь идет о директиве, согласно которой журналисты должны были до вторника подписать документ, ограничивающий возможность публиковать информацию, не одобренную Пентагоном, даже если она не является секретной.
Ассоциация пресс-служб Пентагона, куда входят издания, такие как Associated Press, Foreign Policy, ABC News и CNN, заявила, что новые правила «затыкают рты сотрудникам министерства и угрожают репрессиями журналистам, которые ищут информацию, не прошедшую предварительное одобрение для публикации».
По мнению представителей СМИ, такие меры подрывают свободу прессы и затрудняют доступ к объективной информации о деятельности ведомства.
Напомним, накануе крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила работы, предложенные Минобороны США.