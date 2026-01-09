Снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в аэропортах Москвы

Снегопад стал причиной задержки и отмены 62 рейсов в московских аэропортах

Tекст: Тимур Шайдуллин

По информации Минтранса РФ, к 13:00 по московскому времени в аэропортах столичного региона задержано 48 рейсов более чем на два часа, еще 14 рейсов отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет.

Несмотря на аномальный снегопад, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работу и обеспечивают вылеты и прилеты воздушных судов. С начала суток по состоянию на 13:00 они обслужили 492 рейса, из которых 260 за последние четыре часа и 97 за последний час.

Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, проводят расчистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов в зимний сезон, что может приводить к корректировкам в расписании.

В случае задержек авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги согласно федеральным авиационным правилам, включая напитки, питание и при необходимости размещение в гостинице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сильная метель привела к задержкам и отмене 313 рейсов в московских аэропортах. Такие данные озвучили по состоянию на 11.15 мск 9 января

Еще в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал рекордный за 70 лет снегопад в Москве.

А другой ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне сообщал, что в городе ожидаются полуметровые сугробы.

По прогнозу, снегопады ослабеют в субботу при умеренном морозе, а в воскресенье снова похолодает, после чего температура сначала повысится, но затем вновь установятся двадцатиградусные ночные морозы.