Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы достигло четырех человек

Tекст: Мария Иванова

Количество погибших в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева увеличилось до четырех человек, передает ТАСС.

По информации оперативных служб, тело женщины было найдено при разборе завалов в квартире, где произошел взрыв.

Собеседник агентства пояснил, что все жертвы трагедии относятся к одной семье, которая проживала в пострадавшей квартире. Это жилье находилось в собственности семьи.

Накануне число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек.

Жертвами трагедии на улице Генерала Тюленева стали члены одной семьи, а выжить удалось только ребенку.

Соседи на юго-западе Москвы помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры.