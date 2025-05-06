Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы достигло четырех человек
После взрыва и последовавшего пожара в жилом доме на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева число жертв достигло четырех, среди погибших – члены одной семьи.
Количество погибших в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева увеличилось до четырех человек, передает ТАСС.
По информации оперативных служб, тело женщины было найдено при разборе завалов в квартире, где произошел взрыв.
Собеседник агентства пояснил, что все жертвы трагедии относятся к одной семье, которая проживала в пострадавшей квартире. Это жилье находилось в собственности семьи.
Накануне число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек.
Жертвами трагедии на улице Генерала Тюленева стали члены одной семьи, а выжить удалось только ребенку.
Соседи на юго-западе Москвы помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры.