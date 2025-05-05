То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Все погибшие при взрыве в Москве были из одной семьи
Жертвы трагедии на улице Генерала Тюленева оказались членами одной семьи, выжил только ребенок, который находился в той же квартире.
Все погибшие в результате взрыва в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы проживали в одной квартире, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, погибшими оказались члены одной семьи. Из всех жильцов квартиры выжил только ребенок, находившийся там во время взрыва.
Источник указывает, что вероятной причиной трагедии стала утечка бытового газа. Медицинские службы заявили, что состояние двоих пострадавших детей, в том числе выжившего в квартире ребенка, оценивается как стабильное и не вызывает опасений.
Взрыв произошел на улице Генерала Тюленева в девятиэтажном жилом доме. Ведется расследование причин произошедшего, на месте работают экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Ранее число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.